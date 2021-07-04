女童頭卡防盗窗身懸半空 　女子爬牆做肉墊強撐20分鐘成功救一命

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-07-04 22:00

獨留兒童在家，後果可能非常嚴重！內地湖北省荊州市1名女童早前被發現頭部卡在防盜窗，頭部以下身體懸空，情況危急之際，1名陌生女子趕忙爬上外牆，充當人肉腳墊，讓女童踩上肩膊20分鐘以等候救援。幸好有其他男途人見狀迅速救人，女童終平安獲救。

內地湖北省1名女童頭部卡在防盜窗，身體懸空極度危險，幸獲熱心途人相助才獲救。（網上圖片）

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據內媒報道，事發於6月29日，湖北省荊州市1名女童在家中的防盜窗求救，途人發現其頭部卡在鋼架，身體懸空隨時有窒息的風險。此時，1名年輕女子奮勇地從外牆爬上窗戶，捉着女童下層單位防盜窗的鋼架，然後以肩膊充當女孩的「腳踏」，以便支撐着女童，苦捱了長達20分鐘，後來附近2名男子也爬到女童身邊，成功將女童安全救出。

充當「肉墊」的女子李婷事後受訪，表示自己是3孩之母，知道女童遇險，當下的本能反應就是救人。（網上圖片）

救人女子李婷事後接受傳媒訪問，稱自己31歲，是育有3孩的全職媽媽，坦言「作為孩子的母親，聽到小孩的哭聲是很敏感的，所以我本能的反應就是，用我肩膀支持（女童）起來」。李婷和途人合力救人的英勇行為獲網民激讚，她與另1名救人的男子，同獲阿里巴巴旗下公益平台獎勵1萬人民幣（約1.2萬港元）作獎賞。

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