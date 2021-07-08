舅父帶另一半見家長　港男驚覺原是女友表姐：輩份嘅嘢好難搞

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-07-08 10:00

到了談婚論嫁的階段，男女雙方自然會帶另一半回家見父母。有港男最近在網上發文，表示早前帶女友回家後，首次與年輕舅父的女友見面，驚覺雙方女友竟是表姊妹的關係，不禁直言「輩份嘅嘢真係好難搞」，又擔心結婚後，該如何稱呼這段複雜的親戚關係。

有港男發文，指其女友為舅父結婚對象的表妹，擔心婚後應該如何稱呼對方。（《七月與安生》劇照）

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該名港男在香港討論區發文，表示全家人每逢周日都會到婆婆家食飯，自己間中帶女朋友出席，而日前舅父稱因為準備結婚，便帶同另一半回家，未料2人一入門，樓主便發現「未來舅母」是女友的表姊，兩表姊妹當場嚇呆▼▼▼

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帖文引來網民討論，有人認為女方若嫁入夫家，便要跟樓主稱呼其他親戚，「叫舅母，因為係你媽親戚，你第時老婆都要跟你叫」、「叫輩份大嗰個輩份」、「出嫁女，輩份跟夫家」；但也有人指親戚一場，毋須太在意稱呼，「各自叫返就得啦，你叫你女友表姐做表姐，你女友叫你舅父做舅父」、「呢啲情況出現，一定係叫最親關係嘅」。不過，網上不時都有帖文提及因輩份太複雜而鬧出的「烏龍」，也有網民留言指想到過去的「高登潮文」，未知樓主是否有「參考」潮文，質疑事件真確性。

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