紫微斗數預測全球大股災！台命理師揭熊市時間點　2022恐遇新危機

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-07-07 17:30

台灣疫情逐漸平穩，連續12天確診數維持2位數，當地指揮中心鬆口7月12日後有望「微解封」，不過，社區仍有部分零星社區感染，專家提醒仍不可大意。台灣命理師詹惟中則以紫微斗數分析，全球疫情趨緩時間點，並指出明（2022）年將有新危機出現。

熊市幾時到？台命理師詹惟中以紫微斗數分析股災時間點（點圖放大看他怎麼說👇👇👇）

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詹惟中在《命運好好玩》節目指出紫微斗數中的天梁星，代表老人、延壽、醫學、信仰，而2022年是天梁星化祿，「祿」祿存代表好事，天梁星將大放異彩，預測2022年底，全球解封機率指日可待。

詹惟中進一步說明，天梁星化祿，天梁代表「藥神」，與病毒對抗，因此醫學醫藥科技有望提升，也代表醫學醫藥人員得到保護。天梁也代表「老人」，化祿指不會受到迫害，因此年長者會更加健康平安。

詹惟中說，人民因疫情感到慌亂恐懼，天梁代表「信仰」，可藉由宗教信仰，心靈輔導。另外，天梁意指心地善良，廣結善緣，因此有行善者將多福多壽。不過，詹惟中坦言， 「有一好，沒兩好」因為2022年同時是「武曲星化忌」，「武曲」代表股票、金融、錢財，預測明年股災近在眼前，預估「明年秋天前一定發生」。

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