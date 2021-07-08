消費券抽查｜教你Check短訊真定假！8大須知認住2個號碼勿亂click

撰文： 李積飛 最後更新日期： 2021-07-08 16:07

【5000元消費券／政府電子消費券／抽查／在港居住／網上登記申請／海外港人登記】政府5000元「電子消費券計劃」現正接受登記，8月14日截止，不過近日有網民表示，收到短訊通知稱要就登記消費券中的「在港居住」聲明作抽查，並要求用戶致電指定電話號碼聯絡，質疑是否詐騙。 翻查消費券計劃網站，的確有列明會就消費券「在港居住」作抽查，但只會透過2個特定號碼聯絡登記人，大家收到短訊時要認清。另外，如遇上抽查，需要提交什麼文件？電話費單、購物單據又是否接受？以下一一話你知。

即睇消費券抽查8大須知！認住2個電話號碼防詐騙！6類人豁免在港居住要求▼▼▼

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政府抽查消費券登記做法引起網民熱論，有網民批評做法繁複，但亦有網民支持多抽查以免有人「博大霧」。

睇下網民對政府抽查做法有何意見▼▼▼

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另外提提大家，如收到抽查短訊，須在指定時間內提交文件，否則可能會影響獲發消費券時間。

近日有網民表示，收到短訊通知稱要就登記消費券中的「在港居住」聲明作抽查，並要求用戶致電指定電話號碼聯絡，質疑是否詐騙。（HK01製圖）

消費券計劃熱線：185000

再看消費券登記截止日期、使用及領取方法、適用範圍、可否網購等，3類人不可領取！做埋呢步先算登記完成▼▼▼

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AlipayHK、八達通Octopus、Tap & Go及WeChat Pay 登記領取消費券步驟▼▼▼

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5000元消費券最快暑假申請 4款電子支付工具開通方法話你知

1.支付寶香港 AlipayHK

支付寶香港是僅次於八達通、獲67%港人使用的電子支付工具；若只計算手機支付，更只有Payme和支付寶香港獲逾6成港人使用，以下為AlipayHK的申請及開通方法：

2.微信支付 WeChat Pay HK

不少人也有微信社交程式，但卻並非人人也有微信支付，以電子錢包使用量計算，2021年WeChat Pay於香港的使用率為9%，與獲42%港人使用的AlipayHK相差逾3成，惟WeChat Pay仍是第二多本港商戶接入的電子錢包的工具，與首位的AlipayHK僅差2萬間。以下為WeChat Pay的申請方法：

3.Tap & Go拍住賞

根據調查資料，Tap & Go拍住賞是各款電子支付工具中最少港人使用的1款，使用率為8%，與首名的八達通相距逾8成。財政司司長陳茂波說，政府在物色電子支付工具營辦商時考慮了一籃子因素，包括工具的普及度、使用方便程度、商戶覆蓋面及營辦商的相關經驗和配套、籌備所需時間等，同時徵詢了香港金融管理局的意見，希望市民能選擇到合適的工具。以下為Tap & Go拍住賞的申請方法：

4.八達通

作為港人最熟悉的電子支付工具，相信毋須多介紹，現時全港有95%以上年齡介乎15至64歲的港人擁有八達通，不過你知道手上的八達通是什麼版本嗎？以下為個人版及普通版八達通的申請辦法：

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5000元消費券最快暑假申請 4款電子支付工具開通方法話你知

1.支付寶香港 AlipayHK

支付寶香港是僅次於八達通、獲67%港人使用的電子支付工具；若只計算手機支付，更只有Payme和支付寶香港獲逾6成港人使用，以下為AlipayHK的申請及開通方法：

2.微信支付 WeChat Pay HK

不少人也有微信社交程式，但卻並非人人也有微信支付，以電子錢包使用量計算，2021年WeChat Pay於香港的使用率為9%，與獲42%港人使用的AlipayHK相差逾3成，惟WeChat Pay仍是第二多本港商戶接入的電子錢包的工具，與首位的AlipayHK僅差2萬間。以下為WeChat Pay的申請方法：

3.Tap & Go拍住賞

根據調查資料，Tap & Go拍住賞是各款電子支付工具中最少港人使用的1款，使用率為8%，與首名的八達通相距逾8成。財政司司長陳茂波說，政府在物色電子支付工具營辦商時考慮了一籃子因素，包括工具的普及度、使用方便程度、商戶覆蓋面及營辦商的相關經驗和配套、籌備所需時間等，同時徵詢了香港金融管理局的意見，希望市民能選擇到合適的工具。以下為Tap & Go拍住賞的申請方法：

4.八達通

作為港人最熟悉的電子支付工具，相信毋須多介紹，現時全港有95%以上年齡介乎15至64歲的港人擁有八達通，不過你知道手上的八達通是什麼版本嗎？以下為個人版及普通版八達通的申請辦法：