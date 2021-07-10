混血女星自揭超悲慘童年　被變態家長綑綁家暴兼關狗籠未係最恐怖

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-07-10 11:30

台日混血女星篠崎泫，過去是台灣女子團體「Twinko」的一員，因外型甜美深受粉絲喜愛，加上受邀各大綜藝節目使知名度大增，不過光鮮亮麗的外表下，她卻擁有異於常人超心酸的童年，不僅自小不被家人所愛，還遭母親打到鼻骨碎裂，甚至將頭抓去撞牆，寄宿家庭至少也換過七個，種種悲慘經歷令人不勝唏噓。

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篠崎泫日前在談話節目《單身行不行》分享不堪回首的童年往事，她提到自己是在親生母親身心狀態最差時出生，不僅不被母親疼愛，還開始她的流浪人生，因此她相當羨慕哈利波特裡的小孩，有專屬於自己的房間，記憶中她住過的寄養家庭至少便有七個，其中一個印象深刻的是宗教寄養家庭，家屬每晚都會將她綁起來，進行不知名的宗教儀式，「會在我身上撒一些東西，然後對我念一些很像咒語的東西」，甚至會掐她脖子，或做其他更可怕的事「可能我就不太好說」，篠崎泫坦言，對她來說這些人就像是魔鬼，雖然在外受人敬重，然而卻在她心中留下陰影。

篠崎泫隨後說到，直到某天親戚臨時拜訪，自己被虐待的事才曝光，「發現我被關在他們那邊的狗籠裡面，因為他都沒有給我吃飯，然後就會讓我吃一些隔夜的，就是他們前一天晚上吃完的，早上我去收飯的時候就吃剩下的，所以小時候吃剩飯、冷飯，覺得是很正常的事情，至少有得吃」，更令人心疼的是，寄養家庭竟供篠崎泫吃蛋殼，「我到去學校才知道蛋殼是不能吃的」。

另外篠崎泫也分享，其實在更換寄養家庭中也有遇過對她好的人，其中一名是大她八歲的姐姐，不過對方最後卻選擇輕生了結自己的生命，對當時年紀還輕的篠崎泫來說相當不能接受，「看到不堪的遺體」，甚至無法接受為何每天與自己相處融洽的人會遭遇這樣的事，她透露自己好長一段時間怕黑、怕安靜。

篠崎泫最後也說，自己在缺乏愛的家庭中成長，使她很害怕感情受到傷害，也怕當自己太過依賴一個人，對方就會從她的生命中消失，「我會害怕我又再度是被拋棄的那個人」，直到有次去上了心靈課程，面對過往受創的回憶，和解、放下那些悲痛，自己才逐漸找回自我價值，才相信自己其實值得被愛，她提醒若有人與她有相似背景，「不要讓過去，去綁架現在的你，你可以選擇去活一個不一樣的人生」。

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