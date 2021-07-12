大型屋苑住戶證有價有市？稱每月$500想用會所泳池　網民話有風險

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-07-12 16:30

不少私人屋苑都為住戶提供會所或私人泳池等設施，但這竟成為住戶搵外快的途徑？有網民於討論區貼出截圖，發現有人於二手拍賣網徵求元朗1個大型屋苑的住戶證，表明自己居於屋苑附近，希望以住戶證用作進入屋苑以使用泳池、健身室等設施，出價每月500元，更稱能提供職業及薪金證明以保障賣家。《香港01》查看拍賣網資料，發現有多個徵求私樓住戶證的同類帖文，當中以元朗區為多數。

有人於二手拍賣網徵求元朗1個大型屋苑的住戶證，表明自己居於屋苑附近，希望以住戶證用作進入屋苑以使用泳池、健身室等設施，出價每月500元，引來網民討論。（carousell網頁截圖）

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網民「飛天意麵神」於連登討論區發文，貼出二手拍賣網的圖片，顯示有自稱30多歲女子發帖徵求元朗屋苑Grand Yoho住戶證1張，開價每月500元。女子表示「居於坳頭附近」，表明租用住戶證的目的是進入屋苑會所游泳、健身及參與證婚宴會後與家人用膳，希望該屋苑的住戶能夠幫忙。女子又稱自己於銀行工作，有穩定職業，願意向借出住戶證的「賣家」提供薪金證明，更承諾「保證每月7號過數，最少租用1年或長租」。

不少私人屋苑都為住戶提供會所或私人泳池等設施，有人就看中該點，引伸出住戶證租借交易。（資料圖片）

記者翻查拍賣網的資料，發現有多個同類的私樓住戶證徵求帖文，設有會所或私人泳池的屋苑住戶證有價有市，當中以元朗、天水圍及西環區較多。不少網民都表明租借住戶證目的是使用健身室及泳池等設施，並願意提供工作證明以「保障業主名譽」。

另一方面，亦有本身居於私人屋苑的業主於拍賣網以每月560元放租住戶證，列出持證者能享受的部份福利，包括「會所大堂可免費閱讀大量雜誌、報紙，兒童遊樂場、圖書館都可以免費享用」，又落力推銷指會所「環境寬敞舒適，清優脫俗，絕對五星級享受」。

有本身居於私人屋苑的業主於拍賣網以每月560元放租住戶證，更列出持證者能享受的部份福利。（carousell網頁截圖）

不少網民看到徵求住戶證的帖文也嘖嘖稱奇，不禁指「真係咩都可以賣一餐」、「全部賣家都係元朗啲盤，真係cheap到呢」，又質疑做法具風險，「我估住戶證條款應該寫到明唔可以咁做，賣畀佢嗰個風險都幾大」、「500蚊，每個月管理費都唔夠畀，有咩事俾人查到又要自己上身」。

另有網民表示，「買家」租用住戶證只能作為屋苑設施的「入場券」，指出現時不少屋苑的健身室及泳池也要逐次收費，「而家正常、高級少少嗰啲都係要逐次/月畀錢用設施，得嗰啲舊式、溶溶爛爛嘅先會畀人交一年管理費就任用」，故實際使用會所設施的成本理應更高。

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部份用家會以各種優惠同時儲分，再以較低的積分成本換領禮券直接出售，令買家能以平價買入禮券換到禮品。（拍賣網截圖）

有人就提供不涉及金錢交易的方案，邀請有興趣開戶的網民使用其推薦碼，承諾會回贈部份積分作為「報酬」，變相新舊用戶也能多賺積分。（拍賣網截圖）

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