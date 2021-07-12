網紅阿滴患抑鬱症一年遇恐怖症狀　呼吸困難、無故哭泣未係最誇

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-07-12 22:30

台灣網紅阿滴自爆罹患了抑鬱症，經過一年的治療，目前也已逐漸康復，特地拍了影片分享這期間所學到的事，與大家分享。

阿滴透露在去年忙完紐約時報刊登廣告的事宜後，開始出現一些抑鬱傾向，會覺得自己很爛，對工作得表現很焦慮，睡眠障礙很嚴重，會無故的哭泣，但當時並沒有警覺到自己生病，加上工作都一直是高壓狀態，持續了幾個月後，9月時他去台南演講，抑鬱症狀況就爆發，站在台上開始喘不過氣，無法好好思考，提不起精神，最後只能草草結束演講，回到台北後他半夜躺在床上發抖哭泣，這時才覺得自己真的不太對勁。

相關圖輯：【抑鬱症】樂觀的人也會患抑鬱症！失眠焦慮6種潛在病徵 常拒邀約可能已患「高功能抑鬱症」（點圖放大瀏覽👇👇👇）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

9月底阿滴第一次去看身心科，一開始當地醫生診斷他是焦慮症，但後來狀況越來越嚴重，就開了抗抑鬱的藥給他，為了讓自己能快點好起來，阿滴除了去做心理諮商，也試過各種現代醫療發法，他形容那段黑暗的日子，宛如行屍走肉一般，每天都過得極度悲傷壓抑痛苦，覺得自己一無是處，陷入一種毀滅性思考的迴圈，恐懼到身體會不自主的發抖，連微笑都很困難，情緒充滿著抑鬱焦慮，光是活著都覺得要費盡力氣。

在經過一年的治療後，阿滴覺得自己的情況已經好很多了，目前可以恢復正常工作拍影片，與大家分享他這段時間的的心路歷程，希望可以幫助到一些也正在為抑鬱症所苦的人，提升大家對心理健康的重視。另外他也提出五點是覺得對於自己恢復有幫助的事情，第一個就是相信當地醫生說得話，按時吃藥，第二個改變對自己說話的方式，多給予自己一些正向與鼓勵的話語，第三個活在當下，不去想過去與未來，靜坐、冥想、瑜伽對他來說也是有幫助的，第四個有耐心，給予時間，對於療程要有耐心，在康復的路上不能急躁，最後一個是找到新目標與成就感，在慢慢恢復的過程中，可以藉由一些能穩定獲得成就感的目標，來讓自己能看到進步與找到自我價值感。

延伸閱讀：阿滴妹妹獲封「二次元」系美女爆紅！曾被批樣貌太普通壓力爆煲（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 6 + 6 + 6

延伸閱讀：

愛莉莎莎「強制帶離萬華」後近況曝光！鬆口：徹底轉行

噁心！機艙奧客脫襪伸臭腳到前座扶手 網紅一招反擊數百萬人圍觀

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】