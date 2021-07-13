大晴天一道閃電突劈下　浙江女騎士全身冒煙當場慘死：肉都沒了

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危險無處不在，誰都不知道意外會在哪一刻發生！7月9日，浙江就上演了一起悲劇，一名女騎士騎車時突遭雷擊，不幸身亡。現場影片曝光，當時一道閃電突然從天而降，當場擊中女子，瞬間起火冒煙，事後地上更燒出一個黑黝黝的洞，看起來怵目驚心。

地上留下恐怖黑洞　目擊者指死者「肉都沒了」（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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事發於2021年7月9日，據現場目擊者透露，悲劇發生於當天下午5點40分左右，當時是晴天，被雷擊的周姓女子今年48歲。

目擊者心有餘悸表示，當時雷電打到了死者的手，肉都打掉了，事後該女子被殯儀館的車輛拉走，現場仍然可以看到雷擊過的痕跡。

當地已用柏油填充了雷電打出的洞，目前，相關部門正在進一步調查事故原因。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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