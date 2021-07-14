傳雞排妹做小三惹熱話　鄭家純FB發長文向正宮挑機：他會叫我老婆

雞排妹鄭家純被週刊爆有新歡保時捷男，但男方身邊早已有未婚妻，雖然她回應與男方只是普通朋友，也不知對方是否有女友，但被冠上小三的標籤，她特地發文向正宮喊話。



雞排妹：他會叫我老婆，也會和我…（點圖放大看雞排妹鄭家純怎麼向正宮挑戰👇👇👇）

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雞排妹透露與保時捷男是4、5年前就認識了，因為兩人有很多相似之處，對彼此都很信任，不在意各自的交友世界，平常各過各的，但在低潮時刻，都會給予對方支持支援。還向正宮喊話。

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雞排妹：「因為妳的回應而出現的新聞標題，對我和他來說是非常小的事，以我的立場來看，目前為止覺得妳很有分寸，雖然我跟他沒有吵過架，但看過他對別人發火，希望妳發洩到此就好。」。

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