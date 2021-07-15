怒！全球少於500隻　極危蘇門答臘象遭斬首拔象牙　疑盜獵者毒殺

不法盜獵分子為了象牙可以去到幾盡？印尼亞齊省1個棕櫚園近日發現大象屍體，大象慘遭斬首之餘，象牙亦被人拔去。當地動保組織調查指，這頭是極度瀕危的蘇門答臘象，估計野生族群只剩不到500隻，惟這次死狀非常淒慘，經驗屍後更發現牠的消化系統內有殘留毒藥，懷疑是被盜獵者毒殺後再斬首拔象牙，手段極為兇殘。



印尼1隻野生蘇門答臘象慘被斬首拔牙，疑遭盜獵者投毒殺害。（Eagle News截圖）

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事件發生於印尼亞齊省，周日（11日）當地1個棕櫚種植園的工人發現1具大象屍體，隨即向當案匯報，動保人員趕到現場調查。從新聞片段所見，大象應已死去一段時間，象身有許多蛆蟲，頭部被人斬去，肉已發黑，在附近發現牠的頭連鼻，但鼻牙已被拔去。

當地動保機構自然資源保護局（BKSDA）指，死去的是極稀有的蘇門答臘象（Sumatran elephant），是被人斬首再拔去象牙，象身已經腐爛。大象專家Rosa Rika Wahyuni指，該隻野生大象遺骸狀甚悲慘，「牠的頭都不見了」，並在牠的消化系統發現了毒藥。牠是年約12歲的雄性大象，相信已死去很久。

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BKSDA負責人Agus Arianto指，他們驗屍後在大象消化系統內發現2包毒藥，初步懷疑是被人毒死，疑有盜獵者將大象毒殺後斬下其頭部，再移到別處切割象牙，大象的頭連鼻被遺棄在離象身10米外位置。

外媒指，伐林活動猖獗令大象棲息地大減，而且牠們的象牙長年被非法買賣，當局仍在調查這宗盜獵事件。事實上，近年發生過不少類似毒殺大象案件，2019年亦發現1頭25歲雌性蘇門答臘象被人斬首，象牙被人拔掉。

蘇門答臘象是亞洲極度瀕危品種，棲息於印尼蘇門答臘島上，受印尼當地的保護法保護。BKSDA指蘇門答臘象近2年數量不斷減少，以前的數量不足2000隻，現在估計下降到不足500隻，多年來一直被國際自然保育聯盟（IUCN）列為「極危物種」。

（綜合）