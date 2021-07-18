書展2021｜網民指𡃁模寫真成絕響　搵極得幾本：54歲溫碧霞完勝！

【書展／寫真／寫真集／宣娜Sheena／可人Kelly／溫碧霞】書展2021已過一半，相信不少書迷都已經到展覽買得心頭好。有網民在討論區上發文，指近年書展「最期待畫面之一女星寫真集係咪就嚟成為絕響？」，說近年似乎愈來愈少寫真集在書展出現，令他忍不住表示希望來年書展可以有多一點寫真集，「呢個文化千祈唔好絕種啊！」。有網民就留言懷緬過去，指當年𡃁模風氣最旺盛的時候，必數𡃁模包括周秀娜、Angelababy等等。



2021年書展於7月14日至20日間進行，有網民表示今年寫真集風氣比往年弱得多。（資料圖片／雲嘉晉攝）

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樓主在帖文提到，以往每年書展最期待的就是寫真集，「但係近年好似愈嚟愈少」，說前年書展「都仲有好幾個有睇頭嘅可以值得留意」，今年在網上搜尋亦都只找到數人宣傳自己寫真集，當中包括直播網紅「宣娜Sheena」、模特兒「可人Kelly」及藝人溫碧霞。樓主直指上述3人中的前2人亮點有限，大讚溫碧霞雖然已經54歲，「佢真係Keep得相當唔錯」，「無論邊方面都完勝另外2位」。

其實上述3本寫真集之中，可人Kelly及溫碧霞的寫真集在今年之前已經推出，只是因為疫情而未有在上年作宣傳，延至今年才補回。

直播網紅「宣娜Sheena」寫真集《Capsule Girlfriend 夾物女友》進行宣傳▼ ▼ ▼



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模特兒「可人Kelly」宣傳寫真集《My～Secret》▼ ▼ ▼



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溫碧霞日前到書展為寫真集舉行簽名會▼ ▼ ▼



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有留言表示，看完樓主的帖文之後就決定不會去書展，說「吓？今年係咁嘅質素？咁就慳返，可以唔使去書展同人迫啦」，甚至有人表示「可以話係衰過無」。樓主則建議「去睇正經書算啦，咁嘅質素（寫真集）真係唔睇好過睇」。

周秀娜多年前推出寫真集，以𡃁模身份出道，現時已經轉型成演員，表現受觀眾肯定▼ ▼ ▼



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Angelababy當年同樣以𡃁模身份推出寫真集出道，現時同樣已經轉型成演員，更已經進軍內地有大量粉絲▼ ▼ ▼



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回顧過去，2019年書展網絡紅人司徒夾帶曾推出有2冊的寫真集《私圖》，當中有多位女星做主角，包括孫慧雪、阿旦鄧洢玲、Rose Ma及Miss Hunny等▼ ▼ ▼



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2019年書展期間，有「香港寫真之父」稱號的林子賢（Ronald）林子賢亦推出了回顧相集《Ten Year Challenge》▼ ▼ ▼



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羅霖（Candy）在2019年書展推出第2本寫真集《Timeless凍齡美魔法》▼ ▼ ▼



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Rose Ma （馬俊怡）在2019年書展推出第2本寫真集《2nd Impact》，造型破格▼ ▼ ▼



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演員楊卓欣（Cherry）曾推出寫真集《彼女育成計劃》▼ ▼ ▼

