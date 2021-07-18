另類家暴？頭髮在「舌乳頭」打結女兒爆喊　網民隔住個芒都覺痛

小朋友有把異物放進口中的習慣，稍不注意就可能發生危險；有台灣網友近期分享，姪女沒事嚼頭髮，卻突然大哭起來，未料舌頭吐出後卻發現有根頭髮在舌乳頭上打結了，畫面一曝光後，不少網友也看傻眼，直呼「這比用舌頭把櫻桃梗打結還厲害」。



原PO在Facebook群組《爆廢公社二館》發文，他說，就讀小學一年級的姪女無聊時一直咬頭髮，卻突然爆哭說舌頭痛，講話還有大舌頭，哭到鄰居以為被家暴，因此趕快上前關心。

+ 1

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

相關圖輯：母親節酒樓激戰片瘋傳 扯頭髮、茶壺狂扑好暴力 網民：武親節？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 11

未料，姪女舌頭吐出後發現「頭髮綁在舌頭上的絨毛上了」，且只要一哭舌頭就會捲起來，讓家人摘除的作業變得困難，而原PO一家也趕快使用放大鏡觀察，不過想了好久都不知道要掛哪一科。

貼文一出後，許多網友也看傻眼，紛紛留言表示，「原來舌頭有這麼多接觸面積」、「快送你姪女就醫，草莓舌原因有幾種，延誤救治可能傷心臟腎臟」、「舌頭屬耳鼻喉科」、「這個畫質會不會太清晰了」、「用力扯下來，長痛不如短痛」、「化毛膏準備一下」、「注意毛囊有沒有插進去，插進去的話拔下來還會再長」、「拇指指甲是不是要把舌頭給掐破了」。

事實上，舌乳頭是位在舌背面和側面的許多微小的乳頭狀突起，由上皮和上皮下的結締組織構成，分為：菌狀乳頭、絲狀乳頭、葉狀乳頭及輪廓乳頭，每個類別都有不同功能，乳頭數和分佈情況也各有不同。

同場加映：9歲小學生遭老師扯頭髮體罰 頭皮頭骨分離極恐怖 校方竟然咁講（點圖放大瀏覽👇👇👇）

【延伸閱讀】9歲小學生遭老師扯頭髮體罰 頭皮頭骨分離極恐怖 校方竟然咁講

+ 1

延伸閱讀：

變頻冷氣「吹8小時跟整天」哪個省電？台電給答案了

烟花颱風明上午前生成！最接近時間曝 北台灣雨勢最猛

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】