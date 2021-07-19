出門1小時要熄冷氣嗎？網民意見兩極　11個使用冷氣機守則你要知

炎炎夏日，不少人會選擇開冷氣消暑，但也會擔心電費因此暴漲，對此便有一位台灣網友好奇發問「如果出門1小時的話，女孩都會關冷氣嗎？」想藉此發文詢問廣大網友的習慣。



原PO在PTT的女孩版上以「女孩出門1小時 會關冷氣嗎」為題說明，現在似乎有分成兩派，一派是直接關掉，因為浪費電，概念就像出門會順手關燈一樣，順手關冷氣這樣才環保，救救北極熊；而一派是不關，這樣回來才會冷，再加上開開關關也不會省多少電，重開機反而浪費電，更可能加速維修頻率。

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此文一出，也是分成兩派網友論戰，一部分的網友認為「變頻不需要這樣開開關關，反而耗電」、「不會，變頻式的開開關關更耗電」、「不會，但會升個兩度再出門」、「 不關，最耗電是降溫過程，不關才省電」、「變頻開關時耗電不用關」。

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但也有許多留言認為，出門時可能會因為外部原因而晚回家，所以會關冷氣「會關，因為預計一小時，每次都不只一小時」、「要出門一小時我也會關～除非只是在家裡附近處理事情」、「只要出門就會關冷氣，就算只是去買便當」。

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