情侶扶手電梯忘我kiss　失衡翻1圈超驚險　單身網民直呼：舒壓！

情到濃時當眾擁吻雖然浪漫，但亦應注意人身安全。最近內地山西省1對情侶在乘搭扶手電梯時熱情忘我地擁吻，而女生靠向男友時，對方疑似重心不穩跌倒，2人雙雙向後翻滾1圈，場面驚險，幸好該對情侶最後都沒有大礙，能站起來自行離去。



山西省1對情侶在扶手電梯上忘形擁吻，但其後雙雙跌倒，幸好沒有大礙。（微博影片截圖）

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相關閉路電視片段在網上瘋傳，顯示事發於6月27日，山西省太原市1對情侶在乘搭扶手電梯時忘我相擁熱吻，接吻時女方將男友微微推向電梯邊，未料男友疑重心不穩，擁着女友一起向後摔倒，甚至360度翻滾。可幸的是女子隨即能自行站起身，並扶起男友，惟男友仍然腳步踉蹌。

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影片流出後引來大批網民熱議，並指涉事情侶不注重場合，假如事發時有其他巿民在扶手電梯上，便容易釀成「人疊人」骨牌式悲劇，「一點不注意場合！還好後面沒有人！砸到老人孩子可怎麽辦？」，也有自稱單身的網民「幸災樂禍」，開玩笑說「單身就沒有這個煩惱了」、「不堪重婦」、「為什麽我覺得看的很舒服」、「這男朋友靠不住呀，一靠就倒」。

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