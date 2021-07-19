餐牌列明長者優惠埋單卻收正價　火鍋店拒void單仲講明揀客惹眾怒

對於食肆或商舖來說，信譽及口碑足以影響生死，一旦沒好好處理投訴，隨時惹來「公關災難」。有網民早前與家人到將軍澳一間放題火鍋店用餐，入座前看到餐牌寫明會為長者提供優惠，然而結賬時同行的兩名長者卻未獲特價。樓主遂提醒經理更改賬單，惟對方拒絕並指東主不在場無法「void單」（取消交易），更表明餐廳一向會「揀客」，若早知樓主與長者同行便不會提供服務。樓主怒極發文講述事件，引來街坊關注，涉事店舖翌日晚上終在faacebook專頁發文致歉，指已即時解僱涉事經理，並已聯絡食客賠償及道歉。



有網民指與家人到將軍澳一間放題火鍋店用餐時，同行長者未獲優惠，通知職員後經理亦拒絕更改賬單，甚至表明會「揀客」。（《竊聽風雲2》劇照）

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該網民昨日凌晨於facebook群組「將軍澳主場」發文，指家人一行6人到該區一家放題火鍋店晚飯，至近尾聲時經理要求結賬，不過賬單並沒有為兩名長者提供優惠。樓主見狀要求經理更改賬單，「因為餐牌上列明長者有優惠，嗰張單係收足」，又指家人全數入座後曾向職員確認長者可獲優惠，惟職員僅稱「我唔知喎你問經理啦」，而經理亦一直未有理會。至結賬時經理卻分別以「唔喺出單前講」及「老細唔喺度」為由，兩度拒絕「void單」（取消交易）。

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樓主雖感不滿，質疑餐廳「有串謀有計劃地要客人畀全費！唔係誤會或冇心之失之類」，但為免爭辯決定照付正價，打算離開時才向經理表示「佢哋咁嘅服務好唔得」。沒料對方突然「坦白自爆」，「經理突然食咗誠實豆沙包，話講真如果早知你哋有2位長者，我哋唔會畀你哋入嚟，門口有幾枱客，我哋都會揀客，見你個家人咁趕問有冇位，我哋先畀位你哋」。

樓主聞言大怒，直指該餐廳「食物質素唔係好，服務質素更差，原來有不明文規定要揀客！唔怪得門口年紀大少少嘅都得個等字」，又公開餐廳名字及所在街道，提醒網民「小心黑店」，「直頭想去埋平機會投訴佢揀客係歧視老人家」。

事件引來街坊關注，涉事火鍋店其後致歉，表示已即時解僱涉事經理，並已聯絡食客賠償及道歉。（fb截圖）

事件引起街坊關注，紛紛為樓主及其家人抱不平，質疑餐廳經理歧視長者，「老細唔喺度void唔到單，咁要你個經理做乜」、「我係你，唔void單咪唔畀錢，大家拉鋸，佢翻唔到檯咪又係要跪低」、「不友善對待老人家，不了」，亦有熱心街坊到涉事餐廳的fb專頁留言要求交代。

至昨日（7月18日）傍晚6時許，涉事餐廳首度留言回應網民，為食客發生「不愉快及受到不尊重的事情」表示「深感抱歉」，強調餐廳「一直以客為先及非常尊重長者」，會查明事件再交代。至晚上10時許，餐廳再次發文，指了解事件後認為「經理處理手法嚴重失誤，造成食客損失」，公司董事會開會通過並即時解僱涉事經理，並已聯絡食客處理賠償及道歉；不過相關帖文的「負評」留言則疑被刪除。

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樓主公審全文：

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街坊講述事發經過：

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