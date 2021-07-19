男友睇《大叔的愛》投入爆喊　突出櫃認愛上同事　港女：接受唔到

由Mirror成員Edan呂爵安、Anson Lo盧瀚霆以及黃德斌主演的ViuTV劇集《大叔的愛》引來全城追看，更一度引起社會關注同性戀議題。有港女就於討論區發文，稱男友追看劇集時好幾次投入爆喊，猶如感同身受一般。至前天（17日）竟突然向她坦白及出櫃，承認自己愛上男同事，令她直言「少少接受唔到」，只好向網民求救。



有港女發文指男友早前突然坦白，承認愛上同性同事，令她大感震驚。（《大叔的愛》劇照）

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該名港女於Dcard討論區發文，指與男友拍拖已有2年，感情一向穩定，而早前男友轉工，放工後不時會與同事晚飯，「佢有同我講係男人，咁我都冇咩戒心」。剛好近日《大叔的愛》熱播，樓主指男友追劇時，好幾幕也非常投入邊看邊哭，「喊到好有同感咁」，她原本亦不以為意，「以為佢眼淺啦」。

港女自白全文▼▼▼

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沒料男友前日（17日）突然對樓主出櫃，承認自己愛上男同事，令她大感震驚，不知如何應對。她指過往曾與男友提及，一旦他愛上別人，希望他會坦白，「我話如果你中途轉gay都要同我講，我會祝福你」。然而當男友真的坦白時，她卻直言「有少少接受唔到」，只好問一眾網民：「點算好？係咪講得出嚟其實已經返唔到轉頭？」

網民看過帖文紛紛安慰樓主，同時指出男友愛上同事不等於一定是同性戀，建議他們思考清楚再作決定，「你男朋友鍾意咗個男同事又未一定係同性戀，有機會係雙性戀都唔出奇」、「我諗男朋友當初同你拍拖唔會係一時衝動做嘅決定，亦冇必要急於否定或者接受佢中途轉gay呢件事，喺呢段時間入面，我認為最好係畀少少空間佢思考下3個人之間嘅感覺同關係」。

有網民留言安慰樓主，亦有人認為男友行為等同出軌。（《大叔的愛》劇照）

有人則指可幸的是男友願意向樓主坦白，「樂觀啲咁諗，佢早啲同你講總好過到你哋結咗婚，有咗小朋友先話你知，如果佢個心都唔喺你身上，勉強冇幸福，早啲分開可能仲做得返朋友」。也有網民認為，不論對象性別，男友的行為等同出軌，認為樓主毋須過份包容，「佢而家係心靈出軌，無論男女，出軌都唔啱啦係咪」。

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