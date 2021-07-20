屯門DONKI｜即睇特色貨：分店限定卡通口罩　藍鯨吞拿魚$6789超豪

【DONKI∕驚安之殿堂／屯門DONKI】DON DON DONKI正式進駐大西北！屯門市廣場店將於周二（20日）早上10時開幕，這間分店是全港最大，設計相當有特色，店內以火車旅行作設計主題，設有多個特色小區，而店內空間明顯較其他地區的分店寬敞。

本身都是「屯門牛」的《香港01》記者在開幕前搶先到店內參觀，嚴選多款最具特色的必買商品，當中包括屯門店限定的蠟筆小新與妮妮卡通口罩，以及Tote bag限定套裝，而店內貨品有平有貴，當中包括重達5公斤、售價達6789元的藍鯨吞拿魚，難道屯門人吃得特別多又特別豪？



DONKI位於屯門市廣場的分店將於周二（7月20日）開幕。（01記者攝）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

DONKI屯門市廣場店佔地約2618平方米（約2.8179平方呎），是全港最大的分店，佔地夠大，通道空間寬敞，但不知是否足夠承載屯門人的「熱情」。屯門店以「乘搭火車出發日本旅行」為主題，店內設有情熱價格區、日本物產區及日本屋台主題區，加上鐵道設計，讓因為疫情無法旅行的香港人，也能一解「思鄉情」。

按圖搶先睇DONKI屯門店特色兼豪華之選▼▼▼

+ 22

全港最大DONKI分店，屯門市廣場店內環境明顯較闊落，即製熟食的選擇也較多，日本鹿兒島「玖子貴」，首間新界分店亦於屯市DONKI登場。

日本物產區，最近正推介愛媛縣名物。（ 01記者攝）

+ 26

Don Don Donki屯門市廣場店

地址：屯門市廣場1期UG層

營業時間：星期一至日 早上8時至凌晨1時

開幕日期：2021年7月20日早上10時



對於再有大型日式超市進駐屯門，不少居民都相當歡迎，直言「屯門有埋DONKI真係唔使出去」。不過有人歡喜有人憂，有居民擔心開幕後會吸引更多人駕車前往，甚至在附近的屯順街違泊，令區內交通更加擠塞，加上此店可能是「屯元天」（屯門、元朗、天水圍）唯一分店，人流必定多到難以想像。▼▼▼

DONKI屯門市廣場分店7.20開幕 全港最大 街坊最擔心呢個問題

+ 8

▼▼睇吓小西灣分店10大特色推介有啲乜▼▼