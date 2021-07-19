印度神童最新預言：疫情崩潰4關鍵時間點！　2022年呢個月會更慘…

【印度神童預言2021／第三波疫情／台灣疫情／經濟股市】全球多個地方新冠肺炎疫情近日反彈，包括英國及美國等，而印度神童阿南德（Abhigya Anand）於7月18日發布最新影片中，就預言了第三波疫情4個關鍵時間點，更指出2022年這個月會是最嚴峻時期，又點名給予台灣、東南亞等地區的人解決困境建議。



即睇印度神童最新預言！疫情崩壞4個關鍵時間點＋點名台灣等地要這樣做▼▼▼

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印度神童之前的預言中，亦講述了經濟股市，更表明要注意經濟股市震盪2個關鍵時間點…到2023年這個月才好轉▼▼▼

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印度神童2類產品投資建議！呢類產品勿投資▼▼▼

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不過，以上意見只供參考，股票、資產價格可升可跌，投資者應量力而為。

另外，印度神童阿南德亦預言2021年或會更慘！要到2022年這個月才好轉…▼▼▼

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其實阿南德於之前的預言短片中，已多次提到不認為疫苗能解決疫情，而他於最新預言短片中，強調自己並非反對接種疫苗，但重申疫苗非解決問題根本方法。

印度神童阿南德曾預言疫苗會有以下問題▼▼▼

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惟亦毋須過份悲觀，事關阿南德之前已提出了7大解決辦法▼▼▼

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印度神童預言亦受質疑

其實阿南德預言亦非全部成真，部份受到質疑，例如他預測2020年會發生第3次世界大戰，並指出參與國家為美國、伊朗、印度及巴基斯坦，但綜觀2020年未有發生相關事件。另外，阿南德曾預測2021年2月或發生經濟崩盤等大災難，惟雖然全球股市有大幅波動，但仍然處於高位，所以預言這回事，只供參考。