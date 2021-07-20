性感網紅變單親媽媽被網民批二手貨　IG限時動態揭心聲：麻木了

「小鄧紫棋」蕾拉是單親媽媽，最近她透過Instagram限時動態與網友問答互動，有網友便提問「被說二手貨的心情會不會很氣」，蕾拉則坦言會想回懟酸民。



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蕾拉回應網友關於「二手貨」的話題，她坦言雖然對酸民言論已經麻木，但還是會想回懟他們。她稱以前會覺得自己的身分角色不能嗆回去，但現在想法不同了，直言：「我想怎樣就怎樣，你們可以罵我，為何我不能罵你？！」

蕾拉在18歲時生下女兒，單親媽媽身分養育女兒長大，網友問道是否為了女兒付出很多心思，還是工作太忙會忽略她？蕾拉表示之前媽媽怕孤單，所以讓孩子陪陪媽媽，網友還好奇想讓女兒學什麼才藝嗎？蕾拉則稱打算讓女兒學習她有興趣的畫畫，對於網友提問關於母女生活也都大方問答。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】