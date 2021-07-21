思考最敏銳「星座+血型」前三組合　O型血搭這星座一定係資優生

每個人的性格不同，有的人頭腦清晰，反應特別快。日本網站「美人百花」最近就以星座與血型，分析出三種思路特別敏銳的組合。



O型血搭這星座一定係資優生？點圖放大看思考最敏銳「星座+血型」前三組合👇👇👇

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第三名：AB型+山羊座

語彙能力豐富的AB型，加上能夠仔細說明的山羊座，經常能夠侃侃而談，讓他人瞭解要表達的意思，如果自己說明得不夠完整，還會覺得沒有善盡責任。為求盡善盡美，他們還會琢磨說話的結構，讓大家更聽得懂他們想表達什麼。而這樣努力的結果，自然獲得旁人特別聰明的評價。

第二名：A型+水瓶座

無論是A型還是水瓶座，都有著媲美電腦的運算處理能力，能在腦中飛快整理出事情的來龍去脈，再用精準的言語表達。即使是相當具有難度的事物，這組合的人都能夠以簡單的方式說明。除此之外，他們更會不時冒出令人眼睛一亮的點子，是所有人見過一面，就會留下深刻印象的天才。

第一名：O型+處女座

細心的處女座，加上言談清晰的O型，不管對誰都能進行準確的傳達。這組合會細細整理出應該要說清楚的部分，但又能做到適度的簡化，而避免掉浪費對方的時間。他們也擅長記憶和測驗，過去在學校就已經是資優生，出社會後無論是挑戰什麼樣領域的證照資格，也都能夠順利拚上。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】