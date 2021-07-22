MIRROR明現身屯門　鏡粉摺凳霸位等足30小時　網民：奧運不屈精神

撰文：卡洛兒
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【MIRROR / ViuTV / ERROR / 屯門市廣場 / 奧運】信和集團證實，ViuTV人氣男團MIRROR及ERROR將於明日（23日）現身屯門市廣場，出席宣傳奧運活動。雖然活動明日才開始，但有網民發現商場中庭已圍上鐵馬，有粉絲今早甚至帶備摺凳霸佔最佳位置，足足早到逾24小時。
消息一出，有屯門友網民擔心明日「鏡粉塞爆屯公同西鐵」，建議屯門區打工仔明日應在家工作或提早放工，亦有網民笑言可能是屯門市廣場「幾十年黎最嚴峻壓力測試」。

ViuTV人氣男團MIRROR將於明日（23日）現身屯門市廣場，出席宣傳奧運的活動。（資料圖片）

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鏡粉今早霸位情況▼▼▼

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信和集團表示，屯門市廣場明日（7月23日）將會與ViuTV聯手製作《ViuTV夏日電視賞》活動，屆時MIRROR及ERROR將會一齊現身，活動將於中午12時開始。

MIRROR和ERROR 16子到商場出席活動的消息一出，不少「屯門牛」感到「絕望」，笑言「屯門聽日應該會陸沉」。有網民今早經過屯門市廣場時，發現中庭位置圍上鐵馬，但令人驚訝的是，有鏡粉已經到達現場霸位，有人帶備摺凳，亦有人在地上放逾2米長的地墊，相信是為長期「作戰」做好準備。更有人稱，已排了3行的位置。

另外，Facebook專頁「屯門友」亦有貼出多張照片，顯示今早9時許的情況，指兩層的圍欄位置都有人排隊。

鏡粉早一日到場霸位的舉動震驚網民，質疑如何捱過一晚時間，「可以點食飯去廁所？」，又問會不會有「前夫」慘到要請假幫女友、老婆排隊。有網民則建議，住屯門區的打工仔明日應在家工作或提早放工，「廢事同鏡粉塞爆屯公同西鐵」，笑言可能是屯門市廣場「幾十年黎最嚴峻壓力測試」，又指鏡粉率先體驗「奧運不屈精神」。

屯門前區議員盧俊宇昨日（21日）在facebook專頁稱，有自稱是姜濤和Anson Lo（盧瀚霆）的粉絲聯絡他，希望他能派人代她們排隊，以霸到最佳位置追星，引起網民熱議。

MIRROR粉絲要求區議員幫手排隊訊息▼▼▼

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盧俊宇已於7月7日宣布辭去區議員職務。（資料圖片）

這位粉絲的訊息令盧俊宇感無奈，唯有已讀不回，但粉絲窮追猛打，聲稱選舉時有投他一票，更罵道「你唔覆街坊求助太唔負責任！」，盧忍不住在帖文稱「真心瘋狂，已放block list（封鎖名單）」。事實上，盧俊宇已於本月7日宣布辭去區議員職務，當區的區議員職位正懸空。

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人氣男團MIRROR 6月6日起一連6場《MIRROR ONE & ALL LIVE 2021》演唱會於九展Star Hall舉行，因應防疫措施下場館入座率只可有75%。早前門票銷售反應非常熱烈，加場後依然一票難求。(葉志明攝）
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屯門DONKI開幕前已打蛇餅　居民憂逼爆：未來1個月都避免去屯市

屯門市廣場除了有MIRROR現身，全港最大、「大西北」首間DONKI驚安之殿堂亦正式開幕，相信會吸引大量市民前來購物，一班「屯門牛」卻似乎感到絕望，皆因DONKI吸引人流的能力極強，令屯門居民都表示「今日冇咩事唔好嚟市心」，但感覺更加悲觀的大有人在，說「起碼3個月唔出得去」、「未來1個月都避免過屯市」

DON DON DONKI 屯⾨市廣場店於今日（20日）開幕。（資料圖片）

DON DON DONKI 屯⾨市廣場店設有多個不同區域！▼ ▼ ▼

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有網民分享排隊人潮照片！▼ ▼ ▼

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