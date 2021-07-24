父遺產留兩房　老婆反對分給家姑要脅離婚　人夫苦惱好友1句點醒

人生路上有好兄弟在旁，自不然少了很多鑽牛角尖的時刻。有台男在facebook群組發文，稱近日遇上婚姻難題，事緣爸爸過身後遺下兩幢房子，台男本想分1幢給姊姊，惟太太極力反對更要脅離婚，台男一時想不通找好兄弟訴苦，怎料兄弟1句話讓台男豁然開朗，網民亦大讚這兄弟值得深交。



台男稱爸爸過身後遺下兩幢房子，他本想分1幢給姊姊，惟太太極力反對更要脅離婚，讓他十分為難。（《BB來了》劇照》）

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日前台男在fb群組「爆廢公社公開版」發文，稱爸爸離世後留下兩幢房子給自己，但是他想與姊姊平均分配，「分一幢給我姐姐」，怎料妻子得悉後非常反對，「她說如果我分給我姐，她就要跟我離婚」。台男感到十分為難，忍不住發短訊向兄弟訴苦，好兄弟反指那是天大喜訊，暗示台男可以趁機脫離婚姻的枷鎖，「這樣很好啊，雙喜臨門欸！！！」。這句回覆讓台男如釋重負，感謝兄弟讓他「瞬間豁然開朗」。

台男無計可施唯有向兄弟訴苦，怎料兄弟1句留言讓他豁然開朗。（fb群組「●【爆廢公社公開版】●」圖片）

這段爆笑對話火速在網絡瘋傳，網民笑稱樓主應該感激交了1個好兄弟，「這兄弟值得深交！！」、「上輩子燒好香，交到一個聰明的好友」、「這兄弟腦袋很清醒欸」，更有人認為姊姊終歸比老婆親，「姐姐一輩子就是姐姐，老婆則是隨時可能變前妻」。

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