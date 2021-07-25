抆屎都會抆錯？台女做錯一件事肛門生毒瘡狂噴血　陰道口皮膚壞死

大便後「抆屎」似乎是一個日常簡單的動作，但如果不小心做錯了，可能就要承受皮肉之苦。一名20多歲的台灣女子就醫主訴屁股痛到想哭，當地醫生發現在肛門旁有顆大膿包，收治住院手術刀一劃下，宛如「草莓奶昔」的膿漿傾瀉而下。經過治療出院後女子隔天爆痛再衝醫院求救，被告知「整塊爛肉要挖掉」當場傻眼！



台醫生：整塊爛肉都要挖掉了… 到底該台女抆屎做錯什麼事，才導致這個恐怖下場？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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抆屎「抆得太乾淨」竟是錯？

台灣直腸外科醫生蕭慕琦4月在《醫師好辣》節目中分享，曾遇到一名20多歲女子主訴屁股痛，檢查發現肛門旁有一包膿瘍，直呼「女生發生的機會實在太少」！追問下才發現她上完廁所都會猛力擦拭，就怕不乾淨。經過衛教後也緊急將她收治住院開刀引流，手術刀才剛劃下「膿流出來很像草莓奶昔」，膿漿混雜著鮮血如瀑布般狂瀉，因為患者出現發燒感染，住院過程中給予抗生素治療並觀察數日。

令蕭慕琦感到不解的是，女子住院2、3天中每次查房都不在床位上，而是跑廁所不斷清潔屁股傷口流出的分泌物，她向醫生透露：「醫師我很不舒服、濕濕的，每半小時就需要清理一下。」醫生無奈解釋，不斷清潔只會徒增肌膚受傷的機會，且清太乾淨對於傷口不是一件好事：「當然要保持沒有感染的狀態，不是這樣到無菌的狀態」。

3天後女子感染獲得控制即出院返家，蕭慕琦說，隔天她又出現在門診，表情痛苦哀號著「我現在屁股超痛！尤其是靠近陰道的地方」。檢查發現陰道口邊皮膚腫得又大又黑呈現壞死狀態，一問之下才發現，她忍受不了傷口的分泌物，因此回家後每半小時就會用紗布＋優碘水狂搓猛擦，雖然很痛仍咬牙苦撐，就是要將傷口清潔乾淨。

台醫生蕭慕琦：肛門不用擦到非常乾淨

蕭慕琦聽完傻眼：「這問題已經不是當初膿瘍可以解決的！」這下只能將下體的爛肉全部挖掉、將傷口清潔乾淨，後來經過細菌培養，發現原本的膿瘍處為一般感大腸桿菌感染，後來再做培養，結果是「嗜肉菌」引發的壞死性筋膜炎，由於感染到較深層的筋膜，從她前一天才剛返家隔天就來求診可想而知擴散速度極快。她也不斷呼籲：「肛門這東西本來就不是一定要清到非常非常乾淨，沒有異味、乾淨、一般就好了。」

蕭慕琦也補充，屁股本身有正常菌叢所在，而皮膚也包含許多好菌及壞菌以達到平衡狀態，過度清潔、反覆磨擦會增加皮膚受傷機率，導致刺激性的感染，反而使黏液及皮膚油脂被擦除，失去原有的屏障保護力。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】