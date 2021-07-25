東京奧運｜網傳2女選手比賽扯柔道袍截圖　真相是另一比賽舊圖

【東京奧運／柔道／巴西柔術／Mayssa Bastos／Serena Gabrielli】東京奧運進行得如火如荼，近日網上就流傳令網民哄動的柔道比賽畫面截圖，全因當中的2名女子競賽過程十分投入，甚至拉扯到對方的柔道袍，露出袍下的體育胸圍。不過該張截圖其實來自2019巴西柔術錦標賽而非東京奧運，而相關比賽不時發生拉扯衣服的情況，因此圖中情況並非色情暴露。



網上流傳比賽項目截圖，但其實圖中比賽並非東京奧運柔道項目，而是來自2019巴西柔術錦標賽。（網上圖片）

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從網上流傳的比賽截圖可見，2名選手戰況激烈，更在地上埋身肉博，其間藍衫選手Serena Gabrielli將白衫選手Mayssa Bastos的柔術袍扯開，令對方露出底下的灰色體育胸圍。雖然相關畫面於比賽中常見，更不涉及色情暴露，但亦令網民「錯重點」，紛紛說「不得了不得了」、「這個不是開玩笑」、「好激烈」。

正值東京奧運期間，不少網民都聯想到正在舉行的柔道項目，但有心水情的網民從畫面截圖背景找到關鍵的年份數字「2019」，直指截圖並非東京奧運的柔道項目截圖，相信是2019巴西柔術錦標賽，換言之與正在舉行的東京奧運完全無關。另外有網民強調，比賽選手都是認真作賽，大家都應該要以合適的態度及眼光觀賞，「不能尊重一下運動員？」、「體育競技怎麼能帶着有色眼光去看待？」。

比賽截圖中的白衫選手「Mayssa Bastos」【點擊下圖放大即睇 ▼ ▼ ▼】



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藍衫選手Serena Gabrielli【點擊下圖放大即睇 ▼ ▼ ▼】



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2019巴西柔術錦標賽期間，2位選手的比賽短片▼ ▼ ▼



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東京奧運│開幕零觀眾場內有人滿錯覺 網民：隈研吾是時空旅人？

東京奧運正式開幕，除了選手團入場吸引網民關注外，新國立競技場的設計再次引起熱議。因應疫情關係，開幕禮沒有現場觀眾，但不少網民大嘆場地看起來竟有「人滿」感覺，毫不覺得冷清，這要歸功於建築師隈研吾將座位設計成 5種顏色交錯的配搭，因而令人產生錯覺。【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



東京奧運開幕禮上，新國立競技場明明沒有觀眾，但不少網民看直播卻覺得現場像坐滿人一樣。（Reuters）

網民點睇：



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新國立競技場2019年年底完工時，就有日媒報道6萬觀眾席用了深褐、深綠、灰、黃綠、白色5種顏色，配合錯配排列產生場館隨時坐滿觀眾的感覺。隈研吾早前受訪已笑言，很多人都問他是否用設計預言東京奧運會零觀眾，「我是2015年設計的，那時候沒有疫情」。【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



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新國立競技場出自日本建築大師隈研吾之手。（資料圖片）

同場加映：東京奧運｜湯加爆肌旗手連續3屆油爆登場 網民失控：畀晒啲獎佢【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



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奧運官方的Twitter帳戶也被陶法杜夫亞的「油亮」打扮深深震撼，忍不住發帖向他致敬。（Twitter「Olympics」截圖）

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同場加映：按圖重溫奧運經典騎呢事▼▼▼【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



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同場加映：青春熱血運動劇從來都深受觀眾喜愛，適逢東京奧運正式揭幕，以下就盤點一下網民眼中經典的熱血運動劇，讓大家回味一下！【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

