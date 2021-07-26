哥失業Hea搵工　妹拒絕多付$5000家用　遭阿媽狠批：唔體諒阿哥

家庭成員失業，有工作的人必須付更多家用嗎？最近有女生在討論區上分享，指哥哥失業2個月，但「一直都Hea住搵工」，結果媽媽要求她多給5000元家用。女生對此感不滿，直指自己已結婚有家室，每月還要供樓，「邊有多餘錢拎出嚟」，結果卻被媽媽批評「冇人情味」及「一啲都唔體諒阿哥」。有網民認為樓主應該支付額外家用，但亦有人認為責任一直在哥哥一方，樓主不應支付額外家用。



港女表示，媽媽因為哥哥失業而要求她多付5000元家用。（GettyImages）

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港女在香港討論區上以「阿哥失業，阿媽叫我畀多$5000家用」為題發文，提到因為哥哥失業，媽媽因此要求她每月多給$5000家用。港女直言「一聽到就有啲火」，因為自己每月都有家庭支出，「邊有可能拎多$5000出嚟」，結果被媽媽批評「明知阿哥冇工返都唔主動去幫佢交家用，一啲都唔體諒阿哥」。港女又提到，媽媽一直都偏愛哥哥，「佢只會體諒哥哥唔體諒我」，更說媽媽「而家日日煩我，我就嚟黐線！」。

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有一派網民認為，港女應該支付媽媽要求的家用，「父母無收入都要畀住先」、「你當佢哋係父母就應該畀」、「一家人邊有咁樣計，幫到幾多就幾多」。另一派網民則反駁，認為責任在哥哥一方，媽媽應該督促哥哥努力工作，而且市場上亦有不少基層工作可以考慮。有留言則建議樓主應視乎自己能力而決定是否支付額外家用，同時亦應該為此設下限期，或選擇借錢給哥哥解一時需要。

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家用應該付幾多從來都是難答的問題。有港媽在討論區上分享，指與丈夫育有1對小朋友，自己負責多項家庭支出，包括小朋友的供書教學、工人薪金、租金及保險等等，丈夫每月只給6000元家用，自己則需要支付約4至5萬。近年經濟轉差，港媽收入減少，但丈夫卻拒絕兼職幫補家計，令她不禁有離婚的想法。



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