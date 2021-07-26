恒指急插│媽咪麵稱世界末日　點名3隻股有騰訊　網民：All in！

【恒生指數／ATM／騰訊／阿里巴巴／美團／股災】恒指今日（26日）開市後不斷向下，一度跌超800點，午市收報26527點，跌794點或2.91%。連登燈神媽咪麵亦都發文「回應」市況，直指已經進入「世界末日」，更點名「ATM冇得避」（即阿里巴巴（9988）、騰訊（700）及美團（3690））。帖文一出，一眾網民立即重拾鬥志表示要All in，笑言「感謝救市」、「放心晒」、「好快升返，信者得救」。



是日港股一度大跌超過800點，連登燈神媽咪麵再度出Po分享大市睇法！（YouTube短片截圖）

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恒生指數今早開市即跌穿27000關，一度反彈但之後繼續沉底，最多曾跌至26464點，跌857點或3.14%，其中科技股及教育股成為重災區。恒指午間休市前有輕微反彈，收報26527點，跌794點或2.91%。

出名「講嗰樣錯嗰樣」的連登燈神媽咪麵就在討論區上以「世界末日啦！」為題發文，直指「股災打到嚟啦！ATM冇得避，連化身玉皇大帝都打救唔到蒼生呀！」。媽咪麵提到的ATM今日全數「見紅」，騰訊跌穿500元大關，午市收報496.4元，跌6.52%；美團險守250元關，午市收報252.2元，跌7.69%；阿里巴巴跌穿200元關，午市收報195.5元，跌4.73%。

恒生指數今日大跌，午市收報26527點。（Google財經截圖）

網民們看到媽咪麵發文立即對大市恢復信心，表示「可以準備All in了」、「快啲放晒啲熊呀，走鬼呀」、「歷時最長嘅大牛市今時今刻開始」、「多謝救世主」。不過之後媽咪麵卻在留言中問「有冇人入牛博反彈？」，更說「肯定有沽空，而家收手咁肯定彈返，入牛先係明智之舉」，強調現時市況，「博反彈呀，壓緊彈弓」。有網民質疑媽咪麵都一邊叫末日一邊叫買貨是燈上燈，他就解析指是「洗緊班淨睇標題嘅連登仔」。

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