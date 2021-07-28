何詩蓓奧運奪銀︱歷史性游泳大項奪牌　網民讚好叻兼感動：睇到喊

【東京奧運／Siobhan Bernadette Haughey／銀牌／自由泳】何詩蓓今日（28日）在女子200米自由泳決賽中以破亞洲紀錄的1分53.92秒成績奪得銀牌，亦是香港代表隊於東京奧運中的第2塊獎牌！何詩蓓歷史性於游泳大項中奪牌後，一眾香港市民都十分雀躍，更表示「好感動」！
+4
何詩蓓於今早9時41分在第5線出戰女子200米自由泳決賽，最終奪得銀牌，與來自澳州的金牌泳手只差0.42秒，戰況十分緊湊。何詩蓓游出1分53.92秒，屬新的亞洲紀錄時間，更為香港贏得第1塊游泳獎牌。
香港市民見證何詩蓓游出佳績後都感到自豪和興奮，網民隨即在討論區上發文向何詩蓓表示祝賀，大讚何詩蓓「好勁」、「好叻女」、「多謝香港運動員」：
【點擊下圖放大即睇網民留言 ▼ ▼ ▼】
+7
睇多啲：何詩蓓不時都會在IG上分享自己的生活！【點擊下圖放大即睇 ▼ ▼ ▼】
+14
張家朗奧運奪金｜750萬獎金買到咩樓？ 網民：一炮過買2幢屯門樓張家朗奧運奪金︱家長稱學劍擊大熱 港媽：阿女個教練電話響唔停東京奧運│陳約臨IG上載張家朗比賽片涉侵權 方力申直播亦出事？張家朗奧運奪金︱多間商店限時優惠 叫家朗有免費珍奶 火鍋半價張家朗奧運奪金｜教練場邊Pose成潛力圖 網民魔性改圖小智現身張家朗奧運奪金︱網民玩命輸賭搞笑集氣：直播吞劍、每人派$2000
同場加映：重溫張家朗晉級過程！【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】
+16
+9
睇多啲：由世青走到奧運，張家朗的劍擊路【點擊下圖放大即睇 ▼ ▼ ▼】
+30