東京奧運丨鄧俊文謝影雪銅牌戰落敗　網民呼永不離棄：熱血到想喊

香港羽毛球混雙代表「左手配」鄧俊文／謝影雪在銅牌戰不敵日本組合，未能為香港再添一牌，不過已創出香港羽毛球奧運歷史上最佳成績，而且他倆賽場上搏盡惡鬥世界排名第6的日本組合渡邊勇大/東野有紗，令網民都不禁大呼「熱血到想喊」、「打得好好！唔使喊！」。
香港混雙組合鄧俊文／謝影雪今早（30日）出戰銅牌賽，對戰日本組合渡邊勇大/東野有紗，最終以局數17：21及21：23落敗，與銅牌擦身而過。不過整場銅牌戰都非常激烈，第2局更「刁時」3次，2人「撐住」不言敗，堅持到最後1球的精神，讓觀眾看得熱血沸騰。
賽事完結後，有網民在討論區發起1人1句永不離棄支持「鄧謝配」▼▼▼
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香港女子游泳代表何詩蓓亦於今早9時59分在第5線出戰女子100米自由泳決賽，最終奪得銀牌，何詩蓓游出52.27秒，破亞洲紀錄時間，更為香港贏得第1塊游泳獎牌。
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網民1人1句感謝何詩蓓為港爭光▼▼▼
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