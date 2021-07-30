消費券商場網店優惠一文看｜時代廣場送購物券、SOGO、一田、實惠

【5000元消費券／政府電子消費券／商場網店優惠抽獎／時代廣場／SOGO崇光／一田／實惠】政府$5000電子消費券計劃首期2000元將於8月1日起派發，不少商場、網店都推出消費券優惠、大抽獎吸客，包括時代廣場、SOGO崇光、朗豪坊、領展、永安百貨、K11 MUSEA、MegaBox、一田、實惠及海港城等，以下一文盤點全港各大商場、網店消費券優惠，看看哪款合心水。



【不斷更新】

海港城及時代廣場

海港城及時代廣場送$800購物優惠券，即睇領取方法＋截止日期▼▼▼

+ 13

SOGO崇光

SOGO崇光推出$5000購物現金券、網購限時免運費優惠等，即睇領取方法＋截止日期▼▼▼

+ 9

朗豪坊

朗豪坊推出1萬元現金禮券、海洋公園門票等抽獎，即睇參加方法＋截止日期▼▼▼

+ 5

沙田新城市廣場

沙田新城市廣場推消費送購物消費券，即睇領取方法＋截止日期▼▼▼

+ 5

領展商場

領展商場送金鳳香米、千萬元大抽獎，即睇參加方法＋截止日期▼▼▼

+ 10

荃灣廣場

荃灣廣場推消費換商場贈券，即睇領取方法＋截止日期▼▼▼

+ 6

K11 MUSEA

K11 MUSEA推200萬元大抽獎，即睇參加方法＋截止日期▼▼▼

+ 3

油尖旺購物節

油尖旺購物節推3輪大抽獎、送手機、酒店住宿等，即睇參加方法＋截止日期▼▼▼

+ 3

希慎集團

希慎集團推會員大抽獎送$1萬禮券、iPhone 12 Pro等，即睇參加方法＋截止日期▼▼▼

+ 4

永安百貨

永安百貨推消費獲永安禮券，即睇領取方法＋截止日期▼▼▼

+ 4

迎海薈、逸峯廣場、翔龍灣廣場、港灣豪庭廣場

迎海薈、逸峯廣場、翔龍灣廣場、港灣豪庭廣場推消費換積分再換商場現金券，即睇領取方法＋截止日期▼▼▼

+ 3

沙田HomeSquare

沙田HomeSquare推超過700件優惠商品，低至21折發售，即睇詳情▼▼▼

+ 1

恒基商場

恒基地產旗下MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY(新都城中心2期及3期)、MOSTown 新港城中心、荃灣千色匯、元朗千色匯、沙田中心、沙田廣場、屯門時代廣場及利奧坊，推消費換電子禮券，即睇領取方法＋截止日期▼▼▼

+ 8

MegaBox

MegaBox推消費回贈，即睇領取方法＋截止日期▼▼▼

+ 2

美麗華集團Mira Place

美麗華集團Mira Place推現金券回贈，即睇領取方法＋截止日期▼▼▼

+ 6

Lenovo

Lenovo推消費券購物折扣，即睇詳情▼▼▼

+ 1

一田

一田推電子現金優惠券、家電等28折起，即睇詳情▼▼▼

+ 13

實惠

實惠推1元換100元禮券、家俬勁減即睇詳情▼▼▼

+ 7

以上資料只供參考，實際要視乎相關單位決定。