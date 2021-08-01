消費券｜網民批商店趁機加價變通漲　$1800美容儀狂加六成變$2900

【電子消費券／派發／領取／加價／通漲】消費券於今日（8月1）起可以領取使用，一眾市民早已磨拳擦掌準備消費購物。不過有網民出Po批評不少商店因為即將推出消費券而預先加價，感到十分不滿，舉例指自己希望購買的電腦硬碟由約1200元加價至約1700元，批評加幅達到「黐X線」的程度，更分享近日遇到的「癲價」加幅例子。



消費券於8月1日0時起可以領取，不少選擇以八達通卡收取消費券的市民已經即時領取消費券。（資料圖片／羅君豪攝）

消費券於8月1日0時起可以領取，不少選擇以八達通卡收取消費券的市民已經即時領取消費券【點擊下圖放大即睇 ▼ ▼ ▼】



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網民「陳綺貞先生」在連登討論區上發文，指政府「好搞唔搞，搞埋啲傻X消費劵」，令不少東西「貴X晒」。他提到自己「想用正常價買個Harddisk都冇」，因為不少商店「知道你一定要畀錢買，畀我加價啦」。有留言再幫樓主「補刀」，直指更重要的是在樓主發文當刻，第1期消費仍未到手。

不少網民都表示，一早已經預視消費券會推高物價，「話咗㗎啦，之前有條友駁我，話幾千蚊邊會通漲，商家佬集體唔食你價等幾時？」、「其實重點係焗你消費，即使面額派得1000蚊都會通漲，之前4000、10000都冇通漲，因為有得儲起」。網民亦留言呼籲將消費券用於日常生活及交通支出，「用晒坐車算，咪益商家佬」、「用嚟食飯搭車算啦，利申1個月搭車要千幾蚊」。

網民們亦都留言舉例近日遇到相信是因為消費券而加價的例子：【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



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睇多啲：政府$5000電子消費券計劃首期2000元8月1日起派發，不少商場、網店都推出消費券優惠、大抽獎吸客，包括時代廣場、SOGO崇光、朗豪坊、領展、永安百貨、K11 MUSEA、MegaBox、一田、實惠及海港城等，以下一文盤點全港各大商場、網店消費券優惠，看看哪款合心水。【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



消費券優惠｜OK便利店、時代廣場、SOGO、一田｜附增抽獎機會方法

海港城及時代廣場

海港城及時代廣場送$800購物優惠券，即睇領取方法＋截止日期▼▼▼

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SOGO崇光

SOGO崇光推出$5000購物現金券、網購限時免運費優惠等，即睇領取方法＋截止日期▼▼▼

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信和集團屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城或黃金海岸商場

信和集團屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城或黃金海岸商場推出消費換現金券，以及會員大抽獎等，即睇參加方法、截止日期及增加抽獎機會方法▼▼▼

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OK便利店

OK便利店表示，8月1日至8月14日於OK便利店以八達通成功領取消費券，可獲20元OK現金券，每張八達通只限換取一次。現金券須於2021年9月30日前，淨消費滿15元時使用，其他使用條款，請參閱券上細則。

朗豪坊

朗豪坊推出1萬元現金禮券、海洋公園門票等抽獎，即睇參加方法＋截止日期▼▼▼

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沙田新城市廣場

沙田新城市廣場推消費送購物消費券，即睇領取方法＋截止日期▼▼▼

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領展商場

領展商場送金鳳香米、千萬元大抽獎，即睇參加方法＋截止日期▼▼▼

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荃灣廣場

荃灣廣場推消費換商場贈券，即睇領取方法＋截止日期▼▼▼

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K11 MUSEA

K11 MUSEA推200萬元大抽獎，即睇參加方法＋截止日期▼▼▼

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油尖旺購物節

油尖旺購物節推3輪大抽獎、送手機、酒店住宿等，即睇參加方法＋截止日期▼▼▼

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希慎集團

希慎集團推會員大抽獎送$1萬禮券、iPhone 12 Pro等，即睇參加方法＋截止日期▼▼▼

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永安百貨

永安百貨推消費獲永安禮券，即睇領取方法＋截止日期▼▼▼

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迎海薈、逸峯廣場、翔龍灣廣場、港灣豪庭廣場

迎海薈、逸峯廣場、翔龍灣廣場、港灣豪庭廣場推消費換積分再換商場現金券，即睇領取方法＋截止日期▼▼▼

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沙田HomeSquare

沙田HomeSquare推超過700件優惠商品，低至21折發售，即睇詳情▼▼▼

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恒基商場

恒基地產旗下MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY(新都城中心2期及3期)、MOSTown 新港城中心、荃灣千色匯、元朗千色匯、沙田中心、沙田廣場、屯門時代廣場及利奧坊，推消費換電子禮券，即睇領取方法＋截止日期▼▼▼

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MegaBox

MegaBox推消費回贈，即睇領取方法＋截止日期▼▼▼

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美麗華集團Mira Place

美麗華集團Mira Place推現金券回贈，即睇領取方法＋截止日期▼▼▼

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Lenovo

Lenovo推消費券購物折扣，即睇詳情▼▼▼

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一田

一田推電子現金優惠券、家電等28折起，即睇詳情▼▼▼

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實惠

實惠推1元換100元禮券、家俬勁減即睇詳情▼▼▼

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以上資料只供參考，實際要視乎相關單位決定。

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