東京奧運丨港男呻老婆晨早睇游泳嘈住瞓覺　尖叫非為賽果而係呢樣

【東京奧運 / 游泳 / 游水 / 男神 / 運動員】東京奧運賽事戰況激烈，不少港人為了追看各個項目不惜犧牲睡眠時間。有港男於討論區發文，指太太常常早起觀看電視直播奧運游泳項目，更激動得頻頻尖叫。後來他才發現太太激動的原因並非因賽事太激烈，而是看到男選手們的英姿感到非常興奮，令他不禁大呻：「放過我啦。」



有港男大呻太太常常早起觀看奧運游泳比賽，更因看到男選手而頻頻尖叫，令他「冇覺好瞓」。圖為港隊代表何甄陶。（美聯社）

各國泳手都因為比賽時的英姿而引來女士們的關注！▼ ▼ ▼



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該名港男於香港討論區發文，指太太於奧運期間經常「晨早流流」開電視觀看奧運比賽，批評對方「阻住我瞓覺」。他指太太觀看游泳比賽時不時激動尖叫，起初還以為賽事戰況激烈，後來才知道另有原因，「原來係為咗睇仔」。

被太太尖叫聲阻礙睡覺的他不禁抱怨：「有咩好睇啫，仲要睇啲男人游水睇到尖叫，然後佢仲要吵醒我叫我陪佢一齊睇。放過我啦，我想瞓覺咋！」

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帖文引來網民共鳴，對樓主太太看奧運的目的表示理解，「你老婆唔係為睇奧運，仲係為了睇游水的男人」。亦有人為樓主提出「反擊」方法，建議他以其人之道還治其人之身，「咁你睇女選手都可以尖叫」、「叫得大聲過佢，鬥大聲」。

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東京奧運｜網傳2女選手比賽扯柔道袍截圖 真相是另一比賽舊圖

東京奧運進行得如火如荼，近日網上就流傳令網民哄動的柔道比賽畫面截圖，全因當中的2名女子競賽過程十分投入，甚至拉扯到對方的柔道袍，露出袍下的體育胸圍。不過該張截圖其實來自2019巴西柔術錦標賽而非東京奧運，而相關比賽不時發生拉扯衣服的情況，因此圖中情況並非色情暴露。【點擊下圖放大即睇 ▼ ▼ ▼】



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