東京奧運丨《遊戲王》粉絲提聯署　3原因爭取卡牌對戰成正式項目

撰文：安祖娜
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【奧運會 / 東京奧運 / 遊戲王 / 卡牌 / 競賽】「卡片是有靈魂的！」經典動漫《遊戲王》深受世界各地粉絲喜愛，當中的卡牌遊戲更跳出紙本及動畫，每年也有各式各樣的對戰比賽。適逢東京奧運正在舉行，1名加拿大YouTuber就發起網上聯署，舉出3大原因爭取網民支持，期望國際奧委會將《遊戲王》卡牌對戰列為奧運官方項目。

《遊戲王》深受各地動漫迷歡迎，至今每年也有各式各樣的對戰比賽。（資料圖片）

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本身是動漫迷的加拿大華裔YouTuber「Xiran Jay Zhao」早前於Change.org發記聯署，提出3大原因，認為《遊戲王》卡牌對戰未獲承認為奧運正式競賽項目是「不公平」。

「Xiran Jay Zhao」指出，選手參與《遊戲王》卡牌對戰（The game of Yugioh: The Trading Card Game）的過程需要具備多項技能，如抽牌時需要靈巧敏捷、打牌過程需要實際技術，而在多輪賽事中亦需要一定的耐力和體力。因此她認為，《遊戲王》卡牌對戰值得國際重視，並希望國際奧委會將其添加為正式的奧運競賽項目，讓世界各地的好手一決高下。

加拿大華裔YouTuber「Xiran Jay Zhao」發起網上聯署，舉出3大原因，期望國際奧委會將《遊戲王》卡牌對戰成為奧運官方項目。（Change.org網頁截圖）

聯署引起《遊戲王》愛好者關注，至今已有逾3400名粉絲參與，不少人留言支持，更列出相關原因及理據，「（卡牌對戰）需要策略、快速思維，因此應該與其他需要到耐力和運動表現的遊戲受到同樣的尊重」、「個人認為在高水平競爭賽事中，若要在這遊戲獲得冠軍，需要全神貫注投入、努力和良好的技巧，因此應將它視為運動的一種」。

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