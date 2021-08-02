60歲2元乘車優惠｜樂悠卡今申請做錯3樣或DQ！須儲滿這金額才能用

【悠遊卡／60歲乘車優惠申請方法／2元乘車優惠／長者乘車優惠】政府將於2021年2月27日把長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃（二元優惠計劃）合資格年齡降至60歲，而專為計劃而設的個人八達通卡「樂悠卡」今日（8月2日）起按出生年份分階段接受申請。以下話你知申請方法、各出生年份申請時間表等6大重點，當中有3項事情要注意，否則隨時被拒絕申請；另外，亦要增值達到這個數額，才可以用樂悠卡。



即睇60至64歲樂悠卡申請時間表＋申請6大重點！做錯3件事或無法申請！要增值超過這個金額才能夠使用樂悠卡▼▼▼

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再看申請方法步驟，拍攝身份證時要留意勿犯這些錯誤▼▼▼

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如要以書面郵遞方式提交申請，可到港鐵客務中心非付費區（土瓜灣、宋皇臺、顯徑、啟德、海怡半島、利東、黃竹坑及馬場站除外）及輕鐵客務中心 （元朗、天逸、良景及屯門碼頭站）、運輸署牌照事務處、民政事務處民政諮詢中心、政府資助的長者地區中心、長者鄰舍中心及長者活動中心等索取申請表。

填妥申請表格及貼上有效香港身份證副本、彩色護照證件相片等所需文件後，可寄到以下地址「新界荃灣郵政局945號信箱八達通卡有限公司樂悠咭申請」。

政府設多項措施防濫用

滿60歲人士最快明年首季可享2元乘車優惠，而為防止濫用，政府設立多項措施，包括需要申請特定個人八達通卡辨識身份。至於何時申請？是否設立分段收費、限制搭車時間等措施？以下7大須知話你知。

60歲以上2元乘車優惠7大須知▼▼▼

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遺失樂悠卡點算好？

政府將於2021年2月27日把長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃（二元優惠計劃）合資格年齡降至60歲，而專為計劃而設的個人八達通卡「樂悠卡」今日（8月2日）起按出生年份分階段接受申請。（八達通公司）

若遺失樂悠卡，須即時透過八達通報失服務或八達通報失熱線2266 2266報失，但須承擔報失後3小時內之損失及相關手續費；八達通公司會在3個工作天內安排補發新的樂悠卡。

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