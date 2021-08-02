東京奧運丨日本SEED擦膠推金銀銅限定版　網民狂捧拍賣網現炒價

【奧運會 / 東京奧運 / SEED／擦膠 / 文具 / 日本】東京奧運進入最後一周，追看體育盛事的氣氛更趨熾熱，其中港隊由張家朗及何詩蓓共奪得1金2銀的卓越成績，成為香港人的驕傲。奧運狂熱令周邊產品備受追捧，其中日本老牌文具廠「SEED」去年推出「Radar Victory」2020東奧限定的獎牌擦膠套裝，原本慣常是藍色的擦膠包裝紙變成金、銀、銅顏色，令熟悉的回憶換上獎牌新裝，即使不是運動高手也能體驗奪金滋味！

不過，東奧限定版擦膠大部份已售罄，至近日再度被網民回帶瘋傳，如要購得可能要到拍賣網「硬食炒價」了！



日本老牌文具廠「SEED」推出東奧限定的獎牌擦膠套裝，吸引文具迷搶購。（SEED網頁圖片）

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受到新冠肺炎疫情影響，東京奧運被迫延期1年，更無奈要閉門作賽，未能讓觀眾於現場直擊金牌誕生，不過世界各地的觀眾仍能購買紀念品作為參與這項國際盛事的方法。日本知名老牌文具廠SEED就與東奧合作，推出以金、銀、銅獎牌為主題的紀念擦膠套裝「Seed Victory Radar S-500VC」。

紀念擦膠套裝放於特別設計的包裝盒內，盒上寫有「Victory Radar 2020 Limited Edition」，顯示是2020東京奧運的限定合作產品，亦有簡單的設計理念，指3塊擦膠代表「勝利」的象徵。禮盒附有透明面蓋，以便用於收藏，擦膠尺寸方面則與常見的S-80 型號相同，3塊擦膠下亦清楚寫有「BRONZE」、「GOLD」及「SILVER」的字樣，惟銅牌及銀牌的排位則與奧運頒獎台的實際排位左右對調。

SEED Radar愛好者、畫家Trey M Patterson曾於instagram分享「Seed Victory Radar S-500VC」紀念擦膠套裝的相片。（ig「virgo.swan」圖片）

由於紀念擦膠套裝為限定商品，發售數量有限，甫公布已引來文具迷的興趣，有網民表明希望購入，紀念港隊於東京奧運大放異彩，奪得驕人成績，「好想買嚟收藏，紀念香港運動員奪牌」。

不過，紀念擦膠套裝去年開售後大部份售出，相關產品於購物網站Amazon的頁面已顯示未能發售，而台灣蝦皮購物網則仍有售，每套199元台幣（約56港元）。各大二手拍賣網則湧現不少轉售產品帖文，其中本地拍賣網carousell去年曾有相關商品發售，每套55元；而外國拍賣網站的售價更高，未計算運費的入手價已高達14.99美元，折合約為116.6港元。

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