英仙座流星雨2021｜下周四晚現身！最佳觀測地點、時間＋攝影Tips

【英仙座流星雨2021】踏入8月終於又有流星雨看了！年度三大流星雨之一、「英仙座流星雨」將於8月12日現身，8月13日（星期三）達到高峰。但長夜漫漫，究竟什麼時間、地方觀測最靚？如何簡單用手機拍下靚靚流星雨相？以下一一話你知。

另外「英仙座流星雨」除了壯觀美麗，原來背後還有一段浪漫故事，你又知道嗎？



先看英仙座流星雨靚相圖輯▼▼▼

圖為德國柏林西部民眾拍攝的英仙座流星雨，可見有顆流星劃過夜空。（路透社）

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英仙座流星雨是全年中一個比較可觀的流星雨現象。作為88星座之一的英仙座，與很多星座一樣背後也有浪漫的希臘神話故事。

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下載「香港01」App，即睇城中熱話

太空館：今次本地觀測條件極佳 幾時觀測最靚？



根據香港太空館，現在至8月24日都是英仙座流星雨活躍期，天頂每小時流星數目多達110顆，而今次英仙座流星雨本地觀測條件「極佳」，機會難得，建議觀測時間可看下圖▼▼▼

手機、相機影流星雨教學



如此壯麗的流星雨，怎可不留下回憶紀錄呢？要成功拍下流星雨，除了要有手機、相機，還需要調校📱📷光圈、快門等設定！以下必學影流星雨的設定，以及不可忘記帶備的工具，大家要看看了😍😍～～

超簡單影流星雨教學＋注意位▼▼▼

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4大觀賞地點推介



至於「流星雨」觀賞好地點，以下4個地方可以參考。

觀賞地點推介👇👇👇（點小圖放大看）

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上網都有得睇流星雨直播



疫情下不建議大家相約外出看流星雨，如有興趣，亦可透過網上直播觀看流星雨。

台北天文館直播：按此觀看

香港太空館8月12日晚上10時起亦會在網上直播今次英仙座流星雨：請按此看直播

2021年還有多少場流星雨？



若錯過今次「英仙座流星雨」，其實今年還有數場流星雨可以觀看，最快一場10月出現，詳情可看下圖。

知多些：流星雨由來



流星雨成因是地球遇上一群密集流星體。一般相信，流星群是由周期性彗星分解出來的物質，或由瓦解了的彗核形成，所以流星群和其母體彗星有大致相同軌道；因流星群軌道頗為固定，地球會周期性地穿越這些流星群，形成固定出現的流星雨，「4月天琴座流星雨」及「12月雙子座流星雨」就是例子。

同場加映：中國高考驚現神級滿分作文 超難用字考起網民

中國浙江高考今年（2020年）有一篇滿分作文引起網絡熱論。該篇長800字作文，題為「生活在樹上」，大量引用哲學家思想或名人名言，例如德國思想家海德格（Martin Heidegger）、意大利文學大師卡爾維諾（Italo Calvino）等，並穿插一般人未必用過或聽過的冷門用字 ──「嚆矢」、「肯綮」、「祓魅」、「婞直」……連正確讀音都未必知曉😮。

👇👇👇「生活在樹上」全文 挑戰自己中文程度吧👇👇👇

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看完這篇作文，大家又是否知道當中「嚆矢」、「肯綮」、「祓魅」、「婞直」、「玉墀」和「振翮」是什麼意思呢？

答案👇👇👇

中國高考驚現神級滿分作文 超難用字考起網民 「嚆矢」是什麼？