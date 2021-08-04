賺錢養家換絕情　成家出街食飯人夫無份極心淡：仲瞞住我開群組！

工作與家人關係難以同時兼顧，而最近有港爸在網上發文，指過去一直打工養家，直至近年退休長期在家，卻發現被妻子和1對子女排擠，不但沒有叫他一起外出食飯，3人更瞞住他開WhatsApp家人群組，讓他大感心灰意冷，「咁多年辛苦出去做嘢搵錢，結果換嚟一對仔女同老婆咁對排擠我」。



有港爸在網上發文，慨嘆近年退休後，卻有感被妻子和1對子女排擠。（資料圖片）

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該名港爸在香港討論區發文，表示自己過去一直外出賺錢養家，因此子女與其妻子較親密，但他近年退休後，卻發現自己無法再融入與家人的生活，妻子與子女時常拋下他1個人外出吃飯，美其名希望他多點在家休息，但深感自己的想法與家人不同，以致說話時經常被無視。直至近日，樓主更發現其家人有WhatsApp的聊天群組，他獨自被排除在外。

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樓主直言感到心灰意冷，不解為何家人會覺得沒有問題，慨嘆「咁多年辛苦出去做嘢搵錢，結果換嚟一對仔女同老婆咁對排擠我」。

大批網民看後留言安慰樓主，但也表示事出必有因，質疑樓主退休前太着重工作，反而花太少時間陪家人，指「退休前，縱使你要工作，你有冇努力過融入佢哋生活先」，但也有人認為樓主想太多，可能家人真的只想讓他退休後多休息，「事情唔係咁嚴重，應該之前真係唔想騷擾爸爸工作先另外開群…爸爸諗太多了」、「唔覺有問題，唔夾就係唔夾，勉強受埋你入group又如何，你係搭唔到嘴的」、「我同你掉轉，我勁想退出群組」。

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