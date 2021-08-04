東京奧運丨兩國跑手尾段碰撞相繼跌倒　互相攙扶行至終點場面感人

【奧運會／東京奧運／田徑 / 運動員 / 體育精神 / 窩心】東京奧運賽事踏入尾聲，運動員在賽場上揮灑汗水，努力表現的畫面令人動容。早前的田徑800米準決賽中亦上演了感人一幕，美國選手Isaiah Jewett和博茨瓦納選手Nijel Amos跑至最後1個彎位時不慎絆倒並相繼跌倒，但兩人沒有放棄比賽，反而互相握手再次站起，更搭着對方的肩膊一同慢跑至終點，「友誼第一，比賽第二」的場面獲得在場其他選手及觀眾的熱烈讚賞。



周日舉行的田徑800米準決賽中，美國選手Isaiah Jewett和波札那選手Nijel Amos跑至最後1個彎位時不慎絆倒並相繼跌倒。（AP）

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事發於周日（1日）進行的男子800米田徑賽事，一眾選手跑至最後1個彎道時，美國跑手Isaiah Jewett原本領先波札那跑手Nijel Amos，但Isaiah不慎絆倒跌低，後腳亦撞到Nijel，兩人相繼倒地，只能白白看着其他選手向終點衝刺。

不過Isaiah和Nijel沒有放棄比賽，兩人單膝跪地，向對方伸手互握再扶起對方，搭着彼此的肩膀，牽手一同慢跑至終點。兩人最終花了超過2分38秒才完成比賽，比首名衝線的選手落後達54秒，雖然輸了比賽，但盡顯體育精神的一幕卻贏得在場選手和一眾觀眾的熱烈讚賞。

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被絆倒的Nijel事後憶述，兩人跌倒後因情感相同而團結在一起，「當我們倒下時，我們感受到彼此所有的情緒，尤其在我們站起來試圖返終點時」。他說跌倒後Isaiah即向他道歉說「對不起（Sorry）」，而他則回覆表示「沒關係（It’s OK, man.）」。Nijel其後向大會上訴，獲安排重賽競逐決賽資格。

Nijel（右）沒有因跌倒而怪責Isaiah，他其後向大會上訴，獲安排重賽競逐決賽資格。（AP）

至於Isaiah則遺憾於準決賽止步，但他受訪時對自己的表現不感後悔，表示自己參賽的唯一原則是要完成比賽，又認為意外難以避免。他又表示，能在奧運舞台展示自己的努力成果已經感到非常滿足，「我非常幸運，因為來到這裏的人並不多。我必須活在當下，而不是事發（跌倒）的一刻。能夠走上這個舞台，向大眾展示我是誰，這就是我想繼續做的事情。如果今天不是時候，我明天會再試一次，這不會阻止我努力成為自己的英雄」。

Isaiah的姐姐事後受訪時亦大讚弟弟，「他首先表現出他是1個人，其次才是1名運動員，我真的認為每個人也能感受到這一點」。而他的媽媽也直言感到驕傲：「我的兒子是一名奧運選手！感覺怎麼樣？我欣喜若狂，彷彿身處世界巔峰！」

（AP）

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