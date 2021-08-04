好人好事丨女子搭港鐵暈倒　乘客分工照顧勁有愛：嗰刻好有安全感

在公眾地方突然暈倒可大可小！有1名女網民今早（4日）乘搭港鐵時，暈倒後即獲大批熱心乘客相助，眾人更分工合作照顧，有女士安慰事主，有人呼籲圍觀的途人散開，亦有男士負責通知港鐵職員，讓事主非常感動。



有女網民在facebook發文分享，指她早上在港鐵車廂暈倒後，幸好獲其他乘客熱心幫忙，讓她感到非常安心。（資料圖片）

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該名女事主今早在facebook群組「將軍澳主場」發文，表示早上乘搭港鐵時，列車駛至牛頭角與觀塘站之間時，她突然在車廂內暈倒，她醒過來時看到身旁有1名女士一邊說道「佢醒返啦，佢醒返啦！」，一邊扶起她坐着，又細心問其身體狀況，不停安慰她，事主後來在帖文感謝對方，「多謝妳嘅愛心，令我嗰一刻有好多好多嘅安全感」。

女事主感謝港鐵職員和乘客出手幫忙，又大讚「香港真係好有愛」。（資料圖片）

女事主同時感謝事發時出手相助的乘客，例如叫其他途人騰出空間，以保持空氣流通，又不停為她搧風，另外有男子幫忙通知港鐵職員。事主在文中一一感謝熱心乘客和港鐵職員的照顧，「今朝我真係好暈，未能親口同你哋講多謝，無言感激」，最後更大讚「香港真係好有愛」。

帖文在數小時內引來逾千讚好，大批網民激讚途人的熱心幫忙，同時提醒事主小心身體，「突然喺街暈低，都係去醫院check吓好啲」、「最好去睇睇醫生檢查下暈的原因」，也有人分享自身的窩心經歷，「我都經歷過，真係人間有愛」、「我之前喺地鐵站暈低都有好多客人哋幫手，就算緊馬路都係，香港好多人都好好」。

（fb群組「將軍澳主場」）

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