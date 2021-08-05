傷風感冒隨時攞你命？韓女星重感冒引發罕見疾病　苦撐一年現曙光

南韓女星尹珠曾在2016年入圍青龍電影節新人女演員獎，在影視作品《陷阱》、《Kill Me Heal Me》中展現精采演技，不過就在她要走紅之際，一場重感冒卻改變了她的人生，2020年時因為重感冒施打抗生素，卻引發罕見且高死亡率的急性肝衰竭，她全面停工接受治療，並等待肝移植，近日好消息傳來，移植手術已經順利完成。



尹珠確診急性肝衰竭後，經韓國醫生確認需進行肝臟移植手術，在這1年的等待期間，她雖然身體不適，仍會在Instagram分享與病魔搏鬥的故事，雖一度瘦到只剩42.5公斤，但還是盡量保持樂觀、正面的心情。

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近日尹珠完成了移植手術，在社群網站上曝光術後模樣，將短髮理成平頭的她，因為手術的關係，仍在插管中，儘管面容憔悴還是對著盡頭露出微笑，並豎起大拇指，她說：「謝謝大家，我挺過來了，會好好休息恢復的。」

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