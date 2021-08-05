東京奧運丨新體操女王蘇妮莎：高低槓表現失準因多玩 IG、Twitter

【奧運會 / 東京奧運 / Sunisa Lee / 蘇妮莎 / 全能 / 社交平台】奧運賽事考驗運動員的臨場表現，有時心態甚至比技術有更大影響。奪得今屆東京奧運女子體操全能及女子體操團體金牌的美國運動員蘇妮莎（Sunisa Lee）於早前的女子高低槓單項比賽中失準，最終只獲銅牌。她對賽果感難過，認為自己未能發揮最佳表現的原因是花太多時間於社交平台如Instagram及Twitter以致分心。



美國運動員蘇妮莎（Sunisa Lee）於早前的女子高低槓單項比賽中失準，最終只獲銅牌。她明言對賽果感失望，指因花太多時間於社交平台導致分心。（AP）

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今屆奧運的女子體操賽事中，因心理健康而退賽的比拉絲（Simone Biles）成為焦點，不過成功奪得女子體操個人全能金牌的18歲苗族裔隊友蘇妮莎（Sunisa Lee）也備受關注。早前她於自己的強項、女子高低槓單項決賽中表現失準，以總分14.5的成績，敗給比利時選手達維爾（Nina Derwael）及俄羅斯奧委會選手伊蘭高娃（Anastasiia Iliankova），僅奪銅牌。

蘇妮莎（Sunisa Lee）的主項是高低槓，本是賽前大熱的她於決賽中表現失準，以總分14.5的成績奪得銅牌。（AP）

本是賽前大熱的蘇妮莎坦言對賽果感失望，表示自己未能發揮最佳表現，「高低槓是我很看重的項目，所以搞亂成這個樣子令我很難過」。她甚至指出，自己重視高低槓多於個人全能，認為若能在個人主項取得金牌會更有意義，「那獎牌對我來說，可能比全能金牌更重要」。

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東京奧運期間，世界各地的觀眾因觀賞直播而認識蘇妮莎，令她的社交平台帳戶如Instagram、Twitter及TikTok的粉絲數目大幅上升，單是instragram已增加逾百萬追蹤者。蘇妮莎說，於高低槓決賽中表現未如理想，全因奪得全能金牌後，花太多時間於社交平台上導致分心。

蘇妮莎於周二（3日）舉行的平衡木決賽中，以總分13.866位列第五名，同隊的比拉絲則以14分取得銅牌。（AP）

她不希望於最後1個單項、平衡木決賽中重蹈覆轍，因而果斷決定暫時遠離社交平台，「我可能會稍微冷靜下來，專注於我需要做的事情，特別是比賽即將結束。我只想盡我所能，以最好的方式完成比賽」。最終她於周二（3日）舉行的平衡木決賽中，以總分13.866位列第五名，同隊的比拉絲則以14分取得銅牌。

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