內地美女故意關濾鏡「瞬間打回原形」苦勸10萬粉絲：面對現實！

近年來科技發達，將照片修成「照騙」已不再稀奇，許多網紅甚至在直播中靠著濾鏡軟體變身成空靈美女。日前大陸就有位網美分享濾鏡化妝的影片，最後則大膽關掉濾鏡，下一秒真面目曝光後嚇壞許多粉絲，對此她表示：「面對現實不好嗎？」



👇👇👇一關濾鏡「瞬間打回原形」！點圖放大看內地美女關濾鏡前後對比照👇👇👇

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

大陸網美「小靈兒的化妝日常」常在直播平台中分享化妝技巧，絕美臉蛋也吸引逾10萬人追蹤，在該直播平台擁有超高人氣。最近她拍攝一系列美顏濾鏡的影片，與粉絲們分享不會化妝也能靠濾鏡當個高人氣正妹。有趣的是，她還放上自己的原貌來當成對比，素顏模樣讓許多粉絲相當驚訝。

相關圖輯：日本神秘口罩美女直播脫罩 真面目醜到粉絲破口大罵 結局再反轉（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 14

影片中，小靈兒先是曝光白皙瓜子臉的模樣，絕美顏值不輸藝人。她為了證明自己是靠濾鏡化妝，還遮住臉的每個部位。影片中發現，即使她將臉特定部位遮住，臉上的妝依舊存在。對比之下，不論是膚況、顏色都不相同，讓她忍不住笑說：「瞬間打回原形」、「特效真的是太喪心病狂了」、「打開美顏，忘記自己是3個孩子的媽」。她直言：「不要覺得開了特效你就是美女，真的就是我這種大媽，面對現實不好嗎，男人們擦亮眼睛吧，掰掰」。

同場加映：激靚日本妹露肩打疫苗美照惹熱話 一轉正面網民幻想破滅：變馬臉（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 1

延伸閱讀：

吳亦凡無處可逃傳遭加拿大起訴 林俊傑不忍了再喊告

22歲女星遭牽連「妳被吳亦凡強X了」 硬起來1張照片嗆爆酸民

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】