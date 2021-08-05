東京奧運丨李慧詩競輪賽準決賽出局　網民不離不棄：女神我支持你

【奧運會 / 東京奧運 / 牛下女車神 / 李慧詩 / 凱林賽】香港「女車神」李慧詩在競輪賽準決賽出局，轉戰排名賽，最終取得第8名。一眾看準決賽直播的網民均替Sarah「坐box」（坐包廂）無法爆出感難過，坦言「睇到好想喊」，但仍是繼續力撐，呼籲大家要對女車神不離不棄，希望她在接下來的爭先賽繼續努力，「我哋愛你」、「點都支持」。



香港女車神李慧詩於競輪賽準決賽失利，但網民不離不棄，坦言無論如何都會支持。（高詩琦攝）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

香港女車神李慧詩昨日在競輪賽的復活賽奪得第1名晉級，網民高呼她是「最強大腿」，今日準決賽她只獲得小組第5名要轉戰名次賽，雖然無法爭牌，但網民仍呼籲大家繼續支持。

+ 2

網民不離不棄繼續撐李慧詩：

+ 5

許多網民看直播為李慧詩打氣，雖然運動賽場總有勝敗，但許多人替李慧詩認為她「畀人夾死」，「佢仲有貨但係夾住咗」，又指李慧詩實力足夠「贏哂成組」，但現時是「衝唔贏同衝唔到係兩樣完全唔同嘢，好可惜」。不過，網民均希望李慧詩在接下來8月6日的爭先賽繼續努力，又指無論如何，「李慧詩，我哋愛你」。

（綜合）

香港「女車神」李慧詩4日下午出戰女子競輪賽（又稱凱林賽），她於初賽得小組第3，須轉戰復活賽。Sarah結果在復活賽成功以小組第1名衝線，晉級半準決賽。一眾觀看直播的港人同驚同喜，紛紛形容賽況熱血，大讚「牛下女車神」爆發力十足。至於另一港隊代表李海恩雖無緣晉級，仍獲大批網民窩心留言安慰。



李慧詩出戰東京奧運女子競輪賽復活賽。（高詩琦攝）

+ 7

網民在討論區發起1人1句支持李慧詩及李海恩▼▼▼

+ 4

睇多啲：香港羽毛球混雙代表「左手配」鄧俊文／謝影雪在銅牌戰不敵日本組合，未能為香港再添一牌，不過已創出香港羽毛球奧運歷史上最佳成績，而且他倆賽場上搏盡惡鬥世界排名第6的日本組合渡邊勇大/東野有紗。賽事完結後，有網民在討論區發起1人1句永不離棄支持「鄧謝配」▼▼▼



+ 5

香港羽毛球混雙代表「左手配」鄧俊文／謝影雪在銅牌戰不敵日本組合，未能為香港再添一牌，不過已創出香港羽毛球奧運歷史上最佳成績。（高詩琦攝）

睇多啲：香港女子游泳代表何詩蓓亦出戰女子100米自由泳決賽，最終奪得銀牌，何詩蓓游出52.27秒，破亞洲紀錄時間，更為香港贏得第1塊游泳獎牌。



何詩蓓於今早9時59分在第5線出戰女子100米自由泳決賽，最終奪得銀牌，何詩蓓游出52.27秒。（高詩琦攝）

+ 4

睇多啲：網民1人1句感謝何詩蓓為港爭光▼▼▼



+ 3

何詩蓓於東京奧運女子200米自由泳決賽中取得銀牌。（高詩琦攝）

+ 4

睇多啲：何詩蓓不時都會在IG上分享自己的生活！【點擊下圖放大即睇 ▼ ▼ ▼】

