下體裂開生滿椰菜花！一除褲嚇呆醫生：似褶傘蜥…　拖延2周爛掉了

新冠疫情期間不敢看醫生，若拖到「GG爛掉」得不償失！台北一名40歲工程師包皮龜頭發炎嚴重，除了裂開化膿外，還長出許多「小顆粉紅花朵」在傷口上，圍繞成一圈，嚇壞看診的台灣泌尿科醫生顧芳瑜，他形容「超像褶傘蜥」。仔細問診才得知，男子曾去聲色場所，病毒經過潛伏期於疫情期間發作，拖2週才求診像火山口大爆發。



台男疑生性病「下體似足火山口大爆發」拖2周才求診！台醫生一睇驚呆了：超像褶傘蜥…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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收治個案的北醫泌尿科醫生顧芳瑜接受《ETtoday新聞雲》採訪時指出，受疫情影響，許多拿慢性處方箋的患者「能不來醫院就不來」，深怕被感染。台北一名40歲工程師也成為受害者，他在疫情期間驚見生殖器發炎不敢就醫，自行買藥擦盼能恢復，未料越擦越慘，整個包皮「很像火山口爆發」，疫情趨緩後終於忍不住了。

原來，男子本身患有糖尿病而不自知，從來沒有治療過，糖化血色素高達15 %（正常值為7 %）。顧芳瑜轉述，男子後來承認在台灣疫情爆發前曾至聲色場所，6月中時感覺下體開始出現異狀，卻不敢就醫，待疫情趨緩後求診，眼前一幕讓人驚呆。他無奈地說：「傷口因糖尿病無法癒合，發炎再加上菜花病毒發作，整個長出來，就像火山口爆發，其實這兩者很少同時發生。」

顧芳瑜解釋，後來給予男子抗生素治療與抗病毒藥物擦拭，再治療他的糖尿病，後來發炎與菜花皆獲得控制。他也提醒，如果發現包皮龜頭處長出異物，反覆生殖器搔癢、紅腫、龜裂，可能就有潛在感染或是糖尿病問題，應儘速就醫才能有效治療。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】