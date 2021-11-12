恐怖合租屋｜晚晚狂發噩夢　後嚟先知瞓醒更驚嚇　仲同嗰隻嘢對答

網友Ranny Yi在靈異公社分享自己學生時期租屋和同學租屋驚魂記。



文： Ranny Yi（發表於靈異公社）

我也來分享一下，人生的一次經驗。民國92年，當時我才剛滿18歲，準備升大一，因為跟兩個高中同學，剛好唸同一間大學，就決定一起租房子，我同學又找了兩個他的朋友，五個男生要住一起，又要一人一間，當然房子不太容易找，後來找到一間位在彰化市xx路，某小路轉進去，位於半山腰，整排透天的其中一間。

當時的行情是一整棟，一個月1萬（台幣，下同），格局大概是這樣的，一樓是客廳跟廚房，沒有附任何家具與廚房設施（所以就拿來停我們的機車了），二樓兩個房間，一間主臥套房，一間是雅房，一間廁所，三樓兩個房間，兩間雅房，一間廁所……咦，這樣才四個房間啊？因為有一間，不算是正常房間……

護身符一離身即出事 仲迷迷糊糊同「嗰隻嘢」傾偈 點圖放大閱讀原文全文▼▼▼

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在通往地下室車位的樓梯間（比較適合當儲藏室或雜物間），地下室有一個車位，鐵門拉開是車道，一整排的透天房子，車道是共用的。我們是先以房間大小，分出價錢2500 ， 2000 2000，2000，1500 加起來剛好1萬，再來猜拳，按照輸贏順序選房間，我最輸，但因為我真的不敢住地下室，所以我好心的同學，就讓給我住主臥2500，他就去住1500的，順便省錢，猜拳前三名的，都選2000的。結果我就住二樓主臥，一個月2500，而住地下室，那位勇敢好心的同學，雖然一個月1500很便宜，但我發現很少看他回來過夜，也沒聽說他有發生什麼事，每個房間只有床跟書桌，沒有熱水器……沒有電視，沒有飲水機，沒有冷氣，網路也是我們自己去辦的。冬天我都是賴在住校的同學宿舍，一起玩電動，等洗完澡，再回去，因為租屋處沒熱水

剛搬進去時的幾天，沒有特別的事發生，只覺得這邊真的離學校有點遠，騎車也要15-20分鐘，幾天後，就開始覺得越來越奇怪了，每天睡覺都作惡夢，不是被追殺、就是夢境場景很可怕，例如陰暗潮濕，一堆蛇，蜘蛛，蟑螂，或有很多泥土雜草、長頭髮或血跡，但驚醒後，又忘記到底做了什麼內容的夢，持續好幾天過後，我已經不敢關燈睡覺，我問其他同學，他們卻說，沒有發生什麼特別的事，好吧……也許是我比較敏感，因為都沒有很明顯的現象，我自己也是半信半疑，只能安慰自己，可能是自己太敏感，於是我就隨身戴著護身符，那種廟裡常見黃色小塑膠套，裡面裝著折成八卦形狀的符，護身符，除了洗澡或大便時會拿下來，睡覺也都戴著。畢竟家裡經濟不是很好，沒辦法想搬就搬，而且簽了一年約，其他四個同學似乎都住好好的。

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情況1：我洗完澡（冷水），躺在床上，燈一樣開著，但護身符忘記戴了，結果就開始打盹了，差不多剛要睡著的時候，突然整個床像921大地震發生一樣，劇烈的搖晃，我被嚇醒，以為又地震了……醒來發現，沒有地震啊，床跟四周的東西不像發生過大地震的樣子，我趕緊把護身符戴上，打開電腦，東摸西摸，快天亮才睡。情況2：有一次我女朋友來住兩天，聽到腳步聲，就說誰誰（我同學的綽號）回來了，我卻說可能沒有人回來……這種腳步聲，我已經聽過很多次，我每次都以為有人回來，也以為我自己聽錯了，原來妳也聽到了，爬樓梯從一樓到二樓，經過我房間門口，好像要上三樓，但我很多次開門，準備跟同學練小話時，結果常常都沒人……而且不管白天半夜，偶爾都會發生。

情況3：當時電影院剛上映（活人生吃），午夜場比較便宜，於是我跟班上兩個男同學約去看，但因為學校宿舍有門禁……只能簽外宿，超過24:00就不能進宿舍了，所以看完電影以後，這兩位同學就跟我回租屋處睡了，一開始我們還在聊天、玩牌，後來到凌晨3-4點，陸續就躺在我的雙人床睡了，我被兩個男同學擠在中間，睡到一半，覺得很擠很難睡，於是我就爬起來，躺在地墊要繼續睡，當時我的臉是朝著廁所的方向側躺，又是在快睡著時，我聽到有女生的聲音，她說：你這樣不會冷喔？ 因為我當時快睡著了，或者剛睡著，迷迷糊糊的， 我還回說：不會冷啊！ 過了3秒，我才反應過來，馬上睜開眼，全身發麻，淦……剛剛是誰跟我講話?我嚇得馬上擠回床上，兩個男同學的中間，沒多久又繼續睡了，心想可能又是做夢吧。情況4：持續這樣作惡夢，我已經開始害怕睡覺了，幾乎都天亮才睡，週末回家，認真跟我媽講大概的狀況，我媽帶我去認識的廟，問師兄，幫我收驚，後來叫我跨過燒金紙的火盆，廟的師兄叮嚀我千萬不可回頭，跨過火盆以後，一直往前走，直接上車離開（我爸已經把車準備好）。

說也奇怪，後來就沒再發生什麼事了，睡覺也不會做惡夢了，除了偶爾，還是會聽到腳步聲，我都說服自己，腳步聲可能是隔壁的、隔壁的、隔壁棟經過地下室的車道回聲傳來的，因為左右兩邊隔壁是沒有住人的……佩服當時的我，仍然住滿一年才離開……常常快天亮才睡……護身符也幾乎不離身。

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