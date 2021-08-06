盂蘭節鬼門開最後倒數！專家揭5大禁忌諸事不宜　唔信邪衰鬼纏身

農曆7月1日鬼門開，台灣民俗專家楊登嵙表表示鬼月諸事不宜，很多禁忌都需要避免。



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台灣民俗專家楊登嵙表示，鬼月是傳統民俗信仰，無論信仰如何，大家還是抱著尊重的心態，平安的度過農曆七月。楊登嵙也提到，鬼月不宜結婚，很多好兄弟都還沒結婚就去世，在鬼月結婚，如同向祂們炫耀，會招來好兄弟的忌妒。

另外鬼月也不宜開市，恐會經營不順利而收場；走在路上看到錢包、紅包袋、鈔票、零錢、物品，千萬不要隨便撿拾，因為那很有可能會替你帶來「鬼妻」或是招來好兄弟跟隨。

行經喪禮、祭祀場所，要注意言行舉止，切勿亂說話或態度輕浮，心裡也不可有不敬的念頭，小心被「好兄弟」盯上；路上看到灑落的冥紙，千萬不要踩踏，更不要亂燒冥紙引來「好兄弟」。

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