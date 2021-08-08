東京奧運港隊星座一覽！金牛座佔最多有得解？　有個星座完全無份

【東京奧運2020／港隊運動員星座／張家朗／何詩蓓／李慧詩／劉慕裳】港隊於東京奧運2020接連創出歷史佳績，包括劍擊張家朗取得金牌、游泳何詩蓓取得2面銀牌、空手道女子個人形劉慕裳及女子乒乓球團體最得銅牌等，暫奪得1金2銀2銅。

港隊佳績掀起香港運動熱潮，但星座配對哪種運動效果最好呢？以參加東京奧運的40多名香港選手為例，原來金牛座選手佔最多，天秤座排第二。而香港奧運選手中，原來有1個星座完全零「入選」，難道這星座真的是「輸在起跑線」？



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金牛座以勤力做事著稱，或許證明身為運動員，必須不斷努力拼搏。惟令人意外的是，40多名港隊東奧代表中，原來無人屬於獅子座。

提提大家，以上數據只供參考，選擇運動應量力而為，並視乎個人興趣。

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