盂蘭節鬼門開怨魂索命！人妻遭奶奶朝朝撥冷水虐待亡　死後咁回禮

一年一度的農曆七月「鬼門開」大開，老一輩流傳的禁忌和習俗，許多人仍會遵守。台灣知名命理老師小孟日前上節目分享，曾經有個媳婦遭奶奶虐待時常遭潑水叫起床，後來因肺炎離世，之後和祖先們一起回來向奶奶復仇，讓小孟奉勸各位還是「諸惡莫作」。



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小孟上謝震武主持的台灣談話性節目《震震有詞》分享這個案例，案子發生大約在8年前，他聽到整個案子的經過也感到不可思議。這名奶奶幫媳婦保了高額保險，卻時常虐待對方，還用潑水叫她起床，就是希望對方能趕快離開，但因為這名媳婦太愛老公而選擇忍氣吞聲，最後不幸因肺炎過世，小孟都說，「我也是非常驚訝，照理說一般人早就離開了」。

小孟接著提到，該名奶奶在鬼月上山採竹筍，過程中莫名跌倒，還被鐮刀割傷手指頭和傷到韌帶，當晚還夢到媳婦和女方祖先一起回來找到報仇，嚇得她連忙拜託兒子找老師處理。小孟說對方後來找上他，當時正值鬼月，原本正想幫對方處理時，結果自家工作室匾額就掉了下來，當下就清楚這件事情無法處理了。

事後他把該個案轉介給其他同業，也建議那位奶奶搬家和改名，但對方認為自己沒做錯，情況之後有好轉，就沒把這件事放在心上，結果隔沒多久就過世了。因為這個例子，小孟就勸大家「諸惡莫作」。

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