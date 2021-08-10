短褲男馬路上踩滑板　同巴士一齊等轉燈　網民：練緊奧運新項目？

東京奧運剛於過去的周日（8日）閉幕，每逢大型體育盛事總掀起一股運動熱潮，不過無論多熱愛都要注意安全！有男子就被拍攝到在沙田1個十字路口前踩着滑板，如其他車輛般等待紅綠燈，場面危險又「牙煙」。片段引起網民嘩然，笑言是否在練習「奧運新項目—公路滑板」。



有男子被拍攝到在沙田1個十字路口前踩着滑板，如其他車輛般等待紅綠燈，場面危險又「牙煙」。（影片截圖），

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有網民今早（10日）在Facebook群組「馬路的事討論區」上載有關片段，只見1名穿着藍綠色上衣、杏色短褲的男子，於沙田大涌橋路、近車公廟港鐵站的十字路口燈位前停下，腳踏着1塊滑板。男子沒有戴上頭盔或護膝等安全裝備，神態自若地在看手機，跟旁邊的私家車一同等候轉燈，而後方則有1架雙層巴士。

睇下場面有幾危險▼▼▼

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樓主在帖文嘲諷「原來有轆就有路權」，笑言滑板男「一定係練緊奧運最新項目—公路滑板」，又指或成為巴士車長的心理陰影，「仲慘過見到以為自己破風嘅單車」。有網民批評在公路上踩滑板相當危險，「咁玩法，隨時快人一步落地府」，又有人稱可以列入年度十大奇趣場面，亦有人「曲線」揶揄男子「佢都算守交通規則」、「要讚佢呀！排燈位」。

根據本港《道路使用守則》，只有駕駛車輛及單車才可以在道路上行駛，並必需遵守相關的規例和指示。而康文署轄下的極限運動場可供自由花式小輪車、滑板、特技直排滑輪和自由花式滑板車的愛好者使用，場地使用者必須年滿8歲、12歲以下的使用者宜有成年人在場督導。另外，使用者須戴上配備安全索帶並緊貼頭部的保護頭盔及穿合適的鞋子。

爸爸帶女童馬路踩單車 入黑零安全裝備 巴士擦身而過勁危險（香港01製圖）

早前1條車Cam片段在網上流傳，有爸爸帶年幼女兒在晚上於元朗大棠路踏單車，爸爸更在前行駛，任由女兒在後跟着，其間不時有巴士等大型車輛駛近，畫面險象環生，兩人都沒有穿上任何安全裝備。



車CAM直擊險象橫生▼▼▼

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同場加映：天水圍的士逆線行公路 無視迎頭車淡定前行 拍片者：黐線㗎！

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同場加映：更多生活百科！（香港01製圖）

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