星座專家唐綺陽豪宅曝光？IG大曬巨型零食牆嚇窒網民：似足7-11

上週全台降下豪大雨，許多當地市民為了避免外出，事先在家囤積糧食。星座專家唐綺陽9日在社群平台PO出自家糧食櫃，寫下「上週末的豪雨讓我不敢出門，只好在家消我的柑仔店庫存。」照片曝光後，驚呆眾人，有網友直呼「根本家庭式7-11」。



台灣上週豪雨連連，很多人不敢外出，為解決三餐，除了叫外送，也會事先備好糧食，待在家中歡度週末。唐綺陽今日在IG秀出兩張照片及一條短片，展示家中的零食牆，只見照片中零食種類應有盡有，專業級擺設宛如商店，她也向粉絲解釋，上週一直下雨不敢出門，只好在家消庫存。並開玩笑表示，「叫我收納控，胃容量也很會收納。」

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貼文曝光後，吸引2萬多人按讚，紛紛讚賞唐綺陽的收納功夫，有網友看到後相當驚訝，表示「根本家庭式7-11」、也有網友大讚為「中央廚房、避難所、防空洞」，不少人也笑稱「感覺跟著老師不會有餓肚子的一天」。

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