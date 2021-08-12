台網瘋傳性愛博士情慾對話　許藍方發聲圖撇醜聞　專家揭背後詭計

在「最美博士」之稱的台灣性專家許藍方，遭爆和人夫康醫師大搞婚外情，目前許表示爆料子虛烏有，康醫師夫妻認為許藍方說謊，儼然成了羅生門。不過許10號晚的聲明，卻讓台灣律師李怡貞動怒，李指出許藍方為了自保用聲明再次傷害對方、甚至對方的家庭及親人，痛批「這樣的行為不免讓人發火」。



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情纏已婚人夫醫師的不倫戀甚囂塵上，許藍方發聲明否認介入婚姻，她表示因為康醫師婚姻觸礁、加上罹患憂鬱症，念在學長學妹情誼才傳訊息安慰對方。不料此舉令康太太感到不快，許藍方指出隨即停止和康醫師傳訊息，並願意就此事向康太太道歉。

對於許藍方的聲明，台灣律師李怡貞在臉書PO文，她指出許的聲明除了邏輯上有些問題、時間軸交代不清外，不是醫師的許藍方卻公開康醫師罹患憂鬱症，讓李怡貞直呼「真的很不妥當」。

李怡貞表示，康醫師夫妻正在努力修復彼此關係，但許藍方卻為了自保用聲明再次傷害對方、甚至對方的家庭及親人，直呼「這樣的行為不免讓人發火，甚至火力全開」。至於如何處理婚外情，李指出「有錯就是道歉，並且盡可能的協助讓對方修復關係」。

文末李怡貞直言，「會傷人的愛本質就不是愛，說穿了只是單純自私的展現，而未來這個自私其實也會反噬你自己」，她還提到如果自身清白就不用各種解釋，一切交給法院理直，若是多說多錯、愈描愈黑，「未來的反作用力或許更大」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】